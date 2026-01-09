ED की I-PAC और प्रतीक जैन के घरों पर छापेमारी मामले में ममता बनर्जी ने खुद कराई दो थानों में 2 FIR, बंगाल में मचा घमासान

ED I-PAC Raids: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता के दो पुलिस स्टेशनों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ की गई छापेमारी और तलाशी अभियान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सूत्रों के मुताबिक, एक शिकायत कोलकाता पुलिस के शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.

हालांकि, दोनों शिकायतों में न तो किसी ईडी अधिकारी और न ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों का नाम लिया गया है. ये शिकायतें अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई हैं.

अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखें

ममता बनर्जी द्वारा दो पुलिस स्टेशनों में दर्ज शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ने एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए खुद दो पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई है. मजूमदार ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह कम से कम अपनी कुर्सी की गरिमा बनाए रखें."

कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सुव्रा घोष की सिंगल जज बेंच आज ईडी की आई-पैक रेड से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. मुख्य याचिका ईडी की तरफ से है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इन दो जगहों पर रेड और सर्च ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों के सरकारी कामों में रुकावट डालकर अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया. ईडी की इस मुख्य याचिका के खिलाफ प्रतीक जैन और तृणमूल कांग्रेस की दो जवाबी याचिकाएं हैं.

पूरा मामला क्या है?

असल में ये सब शुरू हुआ ED की उस रेड से, जो कोल स्कैम से जुड़ी बताई जा रही है. I-PAC वो फर्म है जो तृणमूल की चुनावी रणनीति संभालती है, और प्रतीक जैन उसके अहम चेहरा हैं. ममता का कहना है कि ये रेड राजनीतिक बदले की भावना से की गई, ताकि पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराए जाएं. वहीं ED का दावा है कि जांच पूरी तरह कानूनी है और पुराने केस से जुड़ी.अब सबकी नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं. आज की सुनवाई में क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा. बंगाल की सियासत में ऐसे ट्विस्ट आम हैं, लेकिन इस बार मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. आम लोग बस यही सोच रहे हैं कि आखिर सच क्या है?

