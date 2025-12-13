Advertisement
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में फैंस ने स्टेडियम में फेंकी बोतलें, बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता

Lionel Messi in India: स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक में युबा भारती स्टेडियम में उनके प्रोग्राम में भारी बवाल मच गया. जिसके बाद सीएम ने माफी मांगी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 13, 2025, 02:04 PM IST
Lionel Messi in India: स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत आए हुए हैं, उन्हें लेकर लोगों में काफी दीवानगी देखने को मिल रही है. हालांकि कोलकाता के सॉल्ट लेक में युबा भारती स्टेडियम में उनके प्रोग्राम में भारी बवाल मच गया, उनकी झलक न मिल पाने पर उनके फैंस ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां फेंकीं, जिसके बाद सीएम ममता ने कहा कि मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेस्सी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं.

 

 

सीएम ने मांगी माफी
एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होने लिखा कि आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं मैं हज़ारों स्पोर्ट्स लवर्स और फ़ैन्स के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रहे थे, जो अपने पसंदीदा फ़ुटबॉलर, लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे.  मैं इस बुरी घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ-साथ सभी स्पोर्ट्स लवर्स और उनके फैन्स से दिल से माफी मांगती हूं.

मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम एंड हिल अफ़ेयर्स डिपार्टमेंट, सदस्य होंगे, कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी. एक बार फिर, मैं सभी स्पोर्ट्स लवर्स से दिल से माफी मांगती हूं.

जोरदार होने लगी हूटिंग
इससे पहले युबा भारती स्टेडियम में लियोनल मेसी को जल्दी निकलते देख फैंस का सब्र टूट गया और उन्होंने बोतलें और पोस्टर फेंकना शुरू कर दिया. पूरे बड़े स्टेडियम में जोरदार हूटिंग होने लगी. भीड़ का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया कि उन्होंने इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए थे.

