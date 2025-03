नए जोड़े जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें... मुख्यमंत्री MK STALIN खुलेआम ऐसा क्यों कह रहे हैं?

MK Stalin News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कथित तौर पर केंद्र सरकार की की प्रस्तावित परिसीमन योजना पर तंज किया. साथ उन्होंने राज्य में नवविवाहित जोड़ों से जल्द से जल्द परिवार बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पहले वे नवविवाहितों को कुछ वक्त लेने की सलाह देते थे, लेकिन अब बदलते हालात में यह संभव नहीं है. इसलिए परिवारों की योजना तुरंत अपनाई जाए. इतना ही, उन्होंने बच्चे को तमिल नाम देने की भी अपील की.

VIDEO | Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin said he has changed his views on family planning and would not advise newly married to now wait before having children.

"Earlier, I used to ask the newly weds to take time before expanding their family. Now with the delimitation that…

