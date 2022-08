Bihar Politics: लेशी सिंह के बचाव में उतरे CM नीतीश, BJP के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने दिया रिएक्शन

Bihar Politics: बिहार में JDU और RJD की सरकार तो बन गई. लेकिन इसके साथ ही नई सरकार के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती (Bima Bharti) ने राज्य की खाद्य मंत्री लेशी सिंह (Lesi Singh) को हटाने की मांग की है. वहीं इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह संभव नहीं है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी मंत्री बनें.

सीएम नीतीश ने दी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि पूर्णियां के धमदाहा से विधायक लेशी सिंह को मंत्री बनाया गया. इस पर रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. बीमा भारती ने खाद्य मंत्री लेशी सिंह पर वसूली और मर्डर (Extortion And Murder) कराने का गंभीर आरोप लगाया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश ने कहा, मैंने उनको (बीमा भारती) भी 2014 और 2019 में मौका दिया था और इस बार भी दिया. यह संभव नहीं है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी मंत्री बनें. मुझे आश्चर्य हुआ है कि इस तरह से कौन बोलता है?'

#WATCH | We've already given her (Leshi Singh) a post in our cabinet in 2013, 2014 & 2019. I'm shocked that she(Bima Bharti) has given such a statement, she was a minister in 2014 & 2019. I'll meet her & discuss about this: Bihar CM Nitish Kumar on JDU MLA Bima Bharti's statement pic.twitter.com/rGK0oVxsse

लेशी सिंह को लेकर दी सफाई

उन्होंने आगे कहा, 'लेशी सिंह को जो कुछ भी दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है, अगर पार्टी से कोई इस तरह का बयान देता है तो पहले समझाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी लेकिन अगर किसी को इधर-उधर का मन है तो वो अपना सोचे.'

Patna | BJP does not have any work other than defaming us. Since the day we announced to provide 10 lakh jobs to the people of the state, they (BJP) have become uncomfortable: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav on BJP's allegation of the start of 'jungle raj' in Bihar pic.twitter.com/AfUoy4xIvs

— ANI (@ANI) August 18, 2022