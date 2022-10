Bihar Politics: कांग्रेस में JDU का विलय कराना चाहते थे PK, BJP के लिए कर रहे काम; नीतीश कुमार का हल्ला बोल

CM Nitish Kumar Statement on Prashant Kishor: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं. आए दिन दोनों कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं. अब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के पद का ऑफर दिए जाने वाली बात पर कहा कि यह पूरी तरह गलत है. मैंने कोई ऑफर नहीं दिया.

नहीं दिया कोई ऑफर

नीतीश कुमार ने पीके पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें पद का ऑफर दिया गया था. इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है. मैंने कोई ऑफर नहीं दिया. वो ऐसे ही बोलते रहते हैं. कुछ नहीं है. उनकी जो मर्जी बोलते रहें. अब उन पर रोजाना क्या बोलते रहें.

बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे

सीएम नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पांच साल पहले जेडीयू का कांग्रेस में मर्ज करने का सुझाव दिया था, जिसे हमने ठुकरा दिया था. प्रशांत किशोर तो खुद मिलने आए थे. हमारे साथ रहते थे. वो क्या क्या बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं.

लालू परिवार पर कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार से उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में जो सिताबदियारा का इलाका है, उसका विकास करा दें. वहीं, लालू परिवार पर सीबीआई की चार्जशीट पर कहा कि हम समझ गए कि उसमें कुछ नहीं है और अब इन लोगों को जो मन करे वही करेगा.

#WATCH | When asked about Prashant Kishor's claim that Nitish Kumar offered him a post recently, Bihar CM says, "It's false. Let him speak whatever he wants,we've nothing to do with it.4-5 yrs back he had told me to merge with Congress.He has gone to BJP & is acting as per it..." pic.twitter.com/5YUzAT6kv8

— ANI (@ANI) October 8, 2022