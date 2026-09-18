/मुंबई पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी राज्य के मुख्यमंत्री, टपरी पर पीने लगे चाय; फडणवीस बोले- यही तो है असली मुंबई

मुंबई में इन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी राज्य के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) रोजर कुक भारत दौरे पर हैं. इसी दौरान मुंबई में उनका देसी अंदाज भी देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने सड़क किनारे कुल्हड़ में चाय का लुत्फ उठाया. ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की तरफ से इस पल की तस्वीर साझा किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी.
कुल्हड़ वाली चाय की तस्वीर ने राजनयिक कार्यक्रमों के बीच मुंबई की स्थानीय संस्कृति और भारतीय मेहमाननवाजी की झलक पेश की. इस अनौपचारिक अंदाज ने भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के अनुभव को भी खास बना दिया.
Kya baat hai !
Totally agree with you, @AusHCIndia.
Welcome to Mumbai @RogerCookMLA. https://t.co/3VeV3F8T7O
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 18, 2026
रोजर कुक 17 से 25 सितंबर तक भारत और वियतनाम के दौरे पर हैं. वेस्टर्स ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक इस दौरे का मकसद व्यापार, निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, एविएशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को मजबूत करना है. भारत में उनके कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी UWA के कैंपस का उद्घाटन है. यह भारत में किसी ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बाजार है और पिछले साल राज्य में भारतीय छात्रों के 15,000 से अधिक enrolments हुए थे.
मुंबई में रोजर कुक की मुलाकात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी हुई. 18 सितंबर को UWA के मुंबई कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में दोनों नेता साथ नजर आए. कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन, UWA की चांसलर डायन स्मिथ गैंडर और वाइस चांसलर अमित चकमा समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. Western Australia सरकार के मुताबिक कुक के भारत दौरे में शिक्षा के अलावा ऊर्जा, खनन, क्रिटिकल मिनरल्स, टूरिज्म, खेती और सीधा हवाई संपर्क जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इस दौरे को अहम मान रहा है.
इसी औपचारिक दौरे के बीच मुंबई की सड़क किनारे मिलने वाली कुल्हड़ वाली चाय का अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा में आया. ऑस्ट्रेलियाई नेताओं की चाय पीते हुए तस्वीर और उस पर फडणवीस की प्रतिक्रिया ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के एक अनौपचारिक और सांस्कृतिक पहलू को सामने रखा. कुल्हड़ में चाय पीना मुंबई की स्थानीय जिंदगी से जुड़ा एक साधारण अनुभव है, लेकिन किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लिए यही छोटी-सी चीज भारत यात्रा की यादगार तस्वीर बन सकती है. यही वजह है कि आधिकारिक बैठकों और निवेश-व्यापार की चर्चाओं के बीच यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है.