'नहीं संभाल सकते, तो हमें दे दो... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़के CM उमर अब्दुल्ला?

Jammu Kashmir Landslide: भूस्खलन के कारण श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद होने पर फल उत्पादकों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सड़क का रखरखाव नहीं कर सकती, तो उसे इसकी ज़िम्मेदारी जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंप देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क को फिर से खोलने का बार-बार आश्वासन दिया था, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और सड़क कई दिनों से बंद पड़ी है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हाईवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर वे इसे नहीं संभाल सकते, तो उन्हें इसे हमें सौंप देना चाहिए. हम सब्र से इंतजार रहे हैं. मैं आज केंद्रीय राजमार्ग मंत्री से बात करूंगा और उनसे इस हाईवे को हमें सौंपने का अनुरोध करूंगा और हम इसे ट्रकों के लिए बहाल कर देंगे.'
अब्दुल्ला ने फ्रूट इंडस्ट्री को हुए भारी नुकसान को स्वीकार किया और कहा कि कई सेब के ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं और उनकी उपज सड़ रही है. फौरन संकट से निपटने के लिए सीएम ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक समर्पित गुड्स ट्रेन सर्विस (मालगाड़ी) के लिए अपना अनुरोध दोहराया. उन्होंने कहा कि पहले जिस एक ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई गई थी, वह अपर्याप्त थी.
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'मैं रेल मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि जिस एक ट्रेन को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है, वह पर्याप्त नहीं है. हम इस एक ट्रेन को शुरू करने के लिए उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसे निरंतर चलना चाहिए ताकि फल उत्पादकों को फायदा मिल सके.'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी टिप्पणी की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'एक अच्छा कदम' बताया. सीएम ने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार के पहले के इस दावे को मान्यता देता है कि यह बिल एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करता है.
वहीं, पीएसए के तहत गिरफ्तार विधायक मेहराज मलिक पर हाईकोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, अदालत का फैसला साबित करता है कि मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत अनुचित थी. उन्होंने कहा, 'सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और बिना कोई और विवाद पैदा किए मलिक को जल्द से जल्द नज़रबंदी से रिहा करना चाहिए, और अदालत के आदेश के अनुसार पुलिस को अपनी जांच जारी रखनी चाहिए और अदालत में कोई भी नया सबूत पेश करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने कहा कि पीएसए का मामला वापस लिया जाना चाहिए.'
