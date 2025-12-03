जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला

Jammu and Kashmir News: यह विवाद मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी से उपजा है, जिसे ज्यादातर पिछली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लागू किया गया था. जिसने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुल कोटा लगभग 60-70% तक बढ़ा दिया है. जिससे ओपन मेरिट (जनरल) कैटेगरी के लिए काफी कम हिस्सा बचा है. मौजूदा पॉलिसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST-I और ST-II, कुल 20%, शेड्यूल्ड कास्ट, अन्य बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड एरिया के निवासी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और डिफेंस पर्सनेल के बच्चों जैसी दूसरी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन शामिल है.सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क है कि सीटों में उनका हिस्सा कभी-कभी 40% जितना कम होता है जो उनकी अनुमानित 69% आबादी के अनुपात से अधिक है, जिससे बहुत अधिक निराशा और अन्याय की भावना होती है. इससे मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए और सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर दरार पैदा हो गई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कुछ सदस्य, सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी, प्रदर्शनों में शामिल हो गए और नीति की समीक्षा की मांग की.

बैठक का मुख्य एजेंडा

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में नीति की समीक्षा करने और असंतुलन को ठीक करने का वादा शामिल किया था. संकट का समाधान करने के लिए, इस मुद्दे की जांच करने और बदलावों का प्रस्ताव करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने कथित तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें आरबीए और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से सीटों के पुनर्आवंटन की प्रशंसा की गई है. ताकि ओपन मेरिट/सामान्य श्रेणी की सीटों का हिस्सा बढ़ाया जा सके. 3 दिसंबर को एक उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जहां आरक्षण नीति में बड़े बदलावों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. उसके बाद उन्हें मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा. प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि बैठक का मुख्य एजेंडा आरक्षण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने पर कैबिनेट उप-समिति की तरफ से प्रस्तुत सिफारिशों को अंतिम रूप देना है.

एलजी की मंजूरी

सरकार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओपन मेरिट हिस्सेदारी को मौजूदा 30% से बढ़ाकर लगभग 40% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि ओएम कोटा में वृद्धि को समायोजित करने के लिए, सरकार की योजना मौजूदा श्रेणियों से लगभग 10% की कटौती करने की है. जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जैसी संसद द्वारा अनिवार्य श्रेणियां शामिल नहीं हैं. हालांकि, सीटों में कमी मुख्य रूप से पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों श्रेणियों से आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी रास्ते पर भी विचार कर रही है. क्योंकि, मौजूदा पॉलिसी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जो न्यायिक निर्देश के आधार पर बदलावों को लागू करने का एक तरीका दे सकता है. कल की मीटिंग में कैबिनेट के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से आखिरी मंजूरी लेनी होगी.