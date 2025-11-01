'केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य', CM पिनाराई ने किया ऐलान

No longer any extremely poor people left in kerala: केरल आज अपना स्थापना यानी केरल पिरवी मना रहा है. इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ी घोषणा की कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है, जिसने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन किया है. उन्होंने यह ऐलान केरल पिरवी दिवस पर आयोजित राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में किया है.
No longer any extremely poor people left in kerala: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल पिरवी (राज्य स्थापना दिवस) के मौके पर बड़ा ऐलान किया है. विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा 'केरल अब चरम गरीबी से पूरी तरह मुक्त हो गया है, यानी राज्य में अब कोई भी परिवार 'अत्यधिक गरीबी' में नहीं रह रहा. मुख्यमंत्री विजयन के अनुसार, केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जिसने अत्यधिक गरीबी खत्म की है. उन्होंने विधानसभा में रूल-300 के तहत बयान देकर इस उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की.
सीएम विजयन ने कहा 'एक भाषा पर आधारित राज्य की मांग आजादी से पहले शुरू हुई थी. कई संघर्षों के बाद एकीकृत केरल बना और आज उसे 69 साल पूरे हो गए. हर साल हम केरल पिरवी मनाते हैं, लेकिन इस बार का दिन अलग है, क्योंकि इस बार केरल पहला भारतीय राज्य बन गया है, जहां अत्यधिक गरीबी पूरी तरह खत्म कर दी गई है.' उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नए ‘नव-केरल’ के निर्माण में एक बड़ा कदम है.
मुख्यमंत्री ने बताया 2021 में नई सरकार के शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही चरम गरीबी खत्म करने का टारगेट तय किया गया. इसके बाद तुरंत उन परिवारों की पहचान शुरू की गई, जो अत्यधिक गरीबी में थे. यह काम स्थानीय स्वशासन विभाग और KILA (केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन) के नेतृत्व में शुरू हुआ. इसमें विधायक, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, कुदुम्बश्री कार्यकर्ता, वॉलंटियर और अधिकारी शामिल हुए थे. पहले 3 जगहों पर ट्रायल, फिर पूरे राज्य में लागू
इस मिशन की शुरुआत वडक्कनचरी नगरपालिका, अंचुथेंगु ग्राम पंचायत और थिरुनेल्ली पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई. बाद में पूरे राज्य में इसे लागू किया गया और सभी जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई.
साल 2021 में पिनाराई सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना (EPAP) शुरू की थी. जिसके तहत कुल 64,006 परिवारों की पहचान की गई. अब सरकार दावा कर रही है कि पिछले 4 सालों के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है.
मुख्यमंत्री पिनाराई के इस दावे को विपक्ष ने धोखाधड़ी करार दिया है. इसे लेकर विपक्ष ने सरकार के विरोध में शनिवार को विशेष सत्र का बहिष्कार किया. जैसे ही विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ, सभी विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए. केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने तो ये तक कह दिया कि नियम 300 के तहत मुख्यमंत्री का बयान गलत और सदन के नियमों के खिलाफ है.
सीएम विजयन ने कहा 'विपक्ष के नेता की टिप्पणियां बेकार हैं। यह घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। विपक्ष को नहीं पता क्यों डर लग रहा है। यह एक ऐतिहासिक घोषणा है और हम इसे दुनिया को बताने के लिए विधानसभा में कह रहे हैं. हम वही वादे करते हैं जो पूरे कर सकते हैं, और जो वादा किया है, उसे पूरा भी किया है.'
