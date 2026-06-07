/UCC कानून से लेकर मदरसा एक्ट के खात्मे तक... सीएम धामी ने सरकार का एजेंडा किया क्लियर; देखें इंटरव्यू

सीएम धामी ने कहा कि हमारे इस फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. लोगों के मन में भय फैलाया जाता है कि जब बीजेपी आएगी, तो तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा. स प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी हम मदरसा एक्ट को भंग करने की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि हम एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. सीएम धामी ने कहा कि हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं. बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हो वो हमारे बच्चे हैं. वो देश का भविष्य बनना चाहिए उनका. उन वो देश की जो राष्ट्रवाद है उसभावना से उनका विकास होना चाहिए. ना कि पुरानी 500 पुराने साल पुरानी जो है उनको वह शिक्षा दी जाती है. कट्टरवादी चीजें दी जाती है. हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए. तो उसमें क्या बुराई है?