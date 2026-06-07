/UCC कानून से लेकर मदरसा एक्ट के खात्मे तक... सीएम धामी ने सरकार का एजेंडा किया क्लियर; देखें इंटरव्यू

CM Pushkar Singh Dhami Exclusive Interview: देवभूमि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को हैं. इससे पहले पहाड़ी राज्य में राजनीतिक हलचल अभी से तेज होने लगी है. यूसीसी से लेकर मदरसा एक्ट की समाप्ति से जुड़े कानून जैसे कई बड़े फैसले धामी सरकार की ओर से लिए गए. इन्हें सरकार ने सही ठहराया, तो विपक्ष की ओर से इसपर सवाल खड़े किए गए. इन्हीं सब मुद्दों के लेकर ज़ी न्यूज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक संवाद किया और इस संवाद में उन्होंने यूसीसी से लेकर डेमोग्राफी चेंज और यूथ को लेकर क्या कहा आइए आपको बताते हैं.
उत्तराखंड के सीएम से जब पूछा गया कि आपके पांच साल पूरे होने जा रहे हैं और इन पांच सालों में पांच बड़ी उपलब्धियां कौन सी रहीं. इसके जवाब में सीएम धामी ने कहा कि पांच सालों में पच्चास से अधिक काम हुए और केवल पांच बताएं और बाकी न बताएं, तो लोग बुरा मान जाएंगे. उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प था. यही प्रयास राज्य सरकार ने बिना रुके और थके किया है.
चार धाम की यात्रा से जुड़े एक सवला के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि राज्य में चार धामों में आज लगभग 50 दिन की यात्रा होने जा रही है और इन 50 दिनों में 31 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है. हमारे होम स्टे फुल हो रहे हैं और होटल, टैक्सी, टूर गाइड या इस व्यापार से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए सभी लोग समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं.
इसके साथ ही सीएम धामी ने यात्रियों को इस यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाएं से जुड़े एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि यह यात्रा आस्था श्रद्धा की यात्रा है और यात्रा के बारे में अगर आप उसके थोड़ा बैक में जाएंगे पीछे जाएंगे आज से लगभग 30 साल 40 साल 50 साल पहले तो यह यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी. साल 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद चारधाम ऑलवेदर सड़कें बनी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सामने चुनौती है सबकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से करवाने की.
रोपवे को लेकर चली रही चर्चा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है. कुछ लोग जो है भीड़ की पिक्चर दिखाते हैं. वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं और इस यात्रा का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए. तो मैंने उनसे बहुत बार कहा, बड़ा विनम्र मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा विरोध करिए, हमारी सरकार का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध करिए. हमें कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन भाई इन चारधाम की यात्रा का विरोध मत करिए. ये यह हरि का स्थान है. यह जो है धर्म का काम है. यह सनातन का काम है. यह हमारे राज्य की समृद्धि का कारण है. यह हमारा आर्थिकी का बहुत बड़ा कारण है. रोजगार का कारण है.
सीएम धामी ने विपक्ष के विरोध को नकारते हुए कहा कि वो हमारा विरोध करें. हमारी सरकार का विरोध करें. हमारी पार्टी का विरोध करें. हम स्वीकार करते हैं. हम चैलेंज उनका स्वीकार करते हैं. लेकिन चारधाम का विरोध करेंगे. सनातन का विरोध करेंगे. हमारे यहां की जो सांस्कृतिक डेमोग्राफी है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे. तुष्टीकरण करेंगे तो हम विरोध भी विरोध करेंगे.
उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि अभी उनके नेता आए थे. उन्होंने कुछ कुछ कहा और वो चले गए. वहां अल्मोड़ा जाना था. पौड़ी जाना था एक दिन देहरादून भी कार्यक्रम रखा था शायद यहीं कहीं. मैं सुन रहा था कि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि उत्तराखंड सरकार ने उनको रोक दिया, डीजीसीए ने रोक दिया. ना तो हमें पता है कि आप किस हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं. हमने तो वह हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवाया. ना हमारे यहां से उसकी कोई परमिशन हुई है कि इस हेलीकॉप्टर में आएंगे. उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं है, तो नहीं गए. आप दिल्ली से वापस देहरादून आ जाते, अब तो ढाई घंटे ही लगते हैं. अब वो तो उसी दिन अंडमान में दिखाई दे रहे थे. यानी कि उनको उत्तराखंड में नहीं रहना था. करेंगे हम.
इस संवाद के दौरान सीएम धामी ने दिल्ली 2020 के दंगों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में उन्हीं दंगों में एक मां का बेटा एक पहाड़ का बेटा गरीब परिवार का बेटा दिलवर सिंह नेगी की हत्या हो जाती है. वहीं, वो कोर्टद के पास के ही निवासी थे और दिल्ली में भी उनके लोग रहते थे. कभी राहुल गांधी ने दिलवर सिंह नेगी के परिवार से मिलने की इच्छा नहीं जताई. अब यहां इसलिए आए कि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया. तो मोहम्मद से उनको प्यार है. लेकिन दिलबर से प्यार नहीं था.
सीएम धामी ने कहा कि हमारे इस फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. लोगों के मन में भय फैलाया जाता है कि जब बीजेपी आएगी, तो तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा. स प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी हम मदरसा एक्ट को भंग करने की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि हम एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. सीएम धामी ने कहा कि हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं. बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हो वो हमारे बच्चे हैं. वो देश का भविष्य बनना चाहिए उनका. उन वो देश की जो राष्ट्रवाद है उसभावना से उनका विकास होना चाहिए. ना कि पुरानी 500 पुराने साल पुरानी जो है उनको वह शिक्षा दी जाती है. कट्टरवादी चीजें दी जाती है. हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए. तो उसमें क्या बुराई है?
सीएम धामी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वंदे मातरम तो सबको गाना चाहिए और देवभूमि में तो विशेष रूप से गाना चाहिए. देवभूमि में तो किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए. अब तो भारत सरकार के गजट में ही आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी तो उससे पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा. गाया जा रहा है. लगातार हम लोग गा रहे हैं इसको.
यूसीसी और डेमोग्राफी चेंज को लेकर जारी चुनौतियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया. अनापशनाप तरीके से अलग-अलग जगहों पर लोगों को बसा दिया गया. जहां कोई अस्तित्व उनका नहीं होता था, लेकिन हमने यह संकल्प लिया है और यह संकल्प मेरा नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं पूरे देश और दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड को आस्था से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं और हम कहीं भी जाते हैं देश में दुनिया में अगर हम किसी को बताएं कि हम उत्तराखंड से आए हैं. देवभूमि से आए हैं तो हमारे इतना बताते ही उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं.
यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल रिलीजियस एजेंसी ने भारत के तीन मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से मुस्लिम विरोधी कहा, इसमें सीएम धामी का भी नाम है. इस मामले पर सीएम धामी ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नेशनल हो, इंटरनेशनल हो जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं. मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि उनके विरोध से हम देवभूमि के मूल अस्तित्व को खराब होने का जो हमारा संकल्प है उसको छोड़ने वाले नहीं है.
हमने जो यहां पर समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है उसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं. वह लागू हो गया है और उसमें निरंतर भारत के संविधान का पालन किया जाएगा. व्यवस्था का पालन किया जाएगा. यहां का अवैध अतिक्रमण है. वह हम किसी भी कीमत पर उसको कोई भी अतिक्रमण को कोई भी जो है वैध नहीं कहेगा. अब अगर यह काम हम कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने अभी कहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारा धर्म और कर्म. जो धर्म कहेगा वो कर्म हम करते जाएंगे.