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UCC कानून से लेकर मदरसा एक्ट के खात्मे तक... सीएम धामी ने सरकार का एजेंडा किया क्लियर; देखें इंटरव्यू

देवभूमि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को हैं. इससे पहले पहाड़ी राज्य में राजनीतिक हलचल अभी से तेज होने लगी है. यूसीसी से लेकर मदरसा एक्ट की समाप्ति से जुड़े कानून जैसे कई बड़े फैसले धामी सरकार की ओर से लिए गए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:37 PM IST
UCC कानून से लेकर मदरसा एक्ट के खात्मे तक... सीएम धामी ने सरकार का एजेंडा किया क्लियर; देखें इंटरव्यू

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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