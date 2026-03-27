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Hindi Newsदेशकर्नाटक का नाटक! 32 पिछड़े समुदायों के मठाधीशों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस

कर्नाटक का नाटक! 32 पिछड़े समुदायों के मठाधीशों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस

CM Race Karnataka: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. 32 पिछड़े समुदायों के स्वामीजी डीके शिवकुमार के समर्थन में सामने आए हैं और उन्हें CM बनाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच, भाजपा विधायक ने सिद्धारमैया के इस्तीफे का दावा किया है, जिससे कांग्रेस में अंदरूनी तनाव बढ़ गया है और हाईकमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:23 AM IST
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DK Shivakumar-Siddaramaiah
DK Shivakumar-Siddaramaiah

Karnataka Politics: कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच 32 पिछड़े समुदायों के स्वामीजी ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है. स्वामी प्रणवानंद ने बताया कि कुछ दिन पहले इन समुदायों के प्रमुख स्वामीजीयों ने शिवकुमार के आवास पर उनसे मुलाकात कर पूर्ण समर्थन जताया और कांग्रेस हाईकमान से उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री बनाने की मांग की.

शिवकुमार ने पार्टी के लिए दिया बड़ा योगदान

स्वामी प्रणवानंद ने कहा कि डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए व्यक्तिगत रूप से काफी त्याग किया है. उनका दावा है कि शिवकुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर नुकसान उठाया है, इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री बनाना उचित होगा. स्वामीजी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि हालिया बजट में उनके समुदायों की अनदेखी की गई है. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के आसपास 20-22 स्वामीजी को जमीन आवंटित की गई, लेकिन 32 पिछड़े समुदायों के स्वामीजी को कुछ नहीं मिला. इसे उन्होंने शिवकुमार समर्थकों को निशाना बनाने की कोशिश बताया.

कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान तेज

कर्नाटक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है. 2023 के सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए शिवकुमार समर्थक उन्हें अगले ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. इससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.

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कई दावेदार, बढ़ती चुनौती

राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सिर्फ सिद्धारमैया और शिवकुमार ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री जी परमेश्वर का नाम भी सामने आ रहा है. पिछले साल नवंबर से ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है, जब सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा किया था.

मंत्री पद को लेकर भी उठी मांग

सिर्फ मुख्यमंत्री पद ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर भी मांग उठी है. स्वामीजी ने सागरा के विधायक बेलूर गोपालकृष्ण को मंत्री बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि वे समुदाय के लिए बेहतर काम कर सकते हैं और इससे पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा. स्वामी प्रणवानंद ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा. साथ ही, 15 स्वामीजी जल्द ही केरल में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने वाले हैं, जहां वे अपनी मांगों को औपचारिक रूप से रखेंगे.

भाजपा का दावा और सियासी अटकलें

इस बीच भाजपा विधायक अरविंद बेल्लाड ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बजट सत्र के बाद इस्तीफा दे सकते हैं और डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं. हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं.

ये भी पढ़ें: हैट्रिक पर LDF की नजर या फिर होगा खेला? अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती से बढ़ी टेंशन

इस बीच, आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस हाईकमान जल्द कोई स्पष्ट फैसला नहीं लेता, तो यह आंतरिक विवाद पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. वहीं, स्वामीजी के समर्थन और संभावित विरोध प्रदर्शन से यह मुद्दा और भी गर्माने की संभावना है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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