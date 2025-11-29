उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार और सिद्धारमैया के 'पावर ब्रेकफास्ट' की इनसाइड स्टोरी जानिए

Karnataka Politics: कर्नाटक की राजनीति में इस समय अटकलों का दौर जारी है. सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच राज्य की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली मुलाकात आज सुबह हुई, जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया. दोनों नेताओं ने कावेरी रेसिडेंस में नाश्ते के दौरान अहम चर्चा भी की.

इस मुलाकात के बाद सीएम सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने डीके शिवकुमार के साथ नाश्ता किया. वहीं शिवकुमार ने लिखा कि आज सुबह कावेरी निवास पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से नाश्ते पर मुलाकात की. कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे की रणनीति पर उपयोगी चर्चा हुई.

खींचतान की असली वजह?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों सीएम पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खेमे के लोग इन्हें सीएम बनाए जाने का दबाव बना रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ सिद्दरमैया ने आज डीके शिवकुमार को अपने घर नाश्ता पर बुलाया है. जिससे पार्टी के अंदर चल रहे सत्ता संकट को सुलझाने के करीब पहुंचा जा सके.

समझौते का सब्लिमिनल मैसेज

ब्रेकफास्ट मीटिंग के तुरंत बाद दोनों नेताओं की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वे कर्नाटक के पारंपरिक नाश्ते उपमा, इडली और केसरी बाथ का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर को जारी करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि दोनों नेताओं के बीच सबकुछ ठीक है और किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. Met Hon’ble CM Shri @siddaramaiah avaru at Cauvery Residence this morning for a breakfast meeting. A productive discussion on Karnataka’s priorities and the road ahead. pic.twitter.com/qhe7q5RNvi — DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 29, 2025

आलाकमान जो भी फैसला करेगा, उसे मानूंगा-सिद्धारमैया

सीएम सिद्धारमैया ने साफ किया कि उनका रुख अपरिवर्तित है. उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा मैं उसे स्वीकार करूंगा. यही वजह है कि मैंने डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया. वे भी कह चुके हैं कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा, उसको मानूंगा. इस दौरान शिवकुमार ने कहा कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे.हमारे बीच कोई ग्रुप नहीं है. मैं सीएम के साथ हूं, कर्नाटक के विकास को प्राथमिकता देंगे.

कृपया इंताजर करें...

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिवकुमार पिछले एक सप्ताह से राहुल गांधी से संपर्क करना चाह रहे हैं. इसको लेकर राहुल ने वॉट्सएप मैसेज भेजा है जिसमें लिखा था-कृपया इंताजर करें, मैं कॉल करूंगा.

विवाद से बचना चाहती है कांग्रेस

फिलहाल सत्ता हस्तांतरण होने तक डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के डिप्टी बने रहेंगे. कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में किसी भी तरह के सार्वजनिक विवाद से बचना चाहती है क्योंकि यह उन कुछ राज्यों में से एक है जहां पार्टी अभी सत्ता में है. एक अनुभवी नेता जैसे सिद्धारमैया को अचानक हटाना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार कई कारणों से सिद्धारमैया समर्थित इस सत्ता परिवर्तन के लिए सहमत हो सकते हैं.

उन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल में अपने ज्यादा खास लोगों को जगह मिल सकती है.

वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे.

मुख्यमंत्री के खिलाफ असंतोष जाहिर करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है.

यह मौजूदा परिस्थितियों में शिवकुमार के लिए सबसे अच्छा सौदा प्रतीत होता है.

बताया गया है कि शिवकुमार आज शाम पार्टी के हाई कमान से मिलने दिल्ली भी जा सकते हैं जबकि सिद्धारमैया अपनी मजबूत स्थिति के कारण दिल्ली नहीं जाएंगे.

जातिगत समीकरणों का गणित

इस सत्ता परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी चुनौती दोनों नेताओं के जातिगत समर्थन की होगी. सिद्धारमैया अहिंदा (दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक) राजनीतिक गठबंधन का सबसे शक्तिशाली चेहरा हैं, जो लिंगायत और ओबीसी समुदाय के प्रभुत्व को चुनौती देता रहा है. वहीं डीके शिवकुमार ओबीसी वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं और कांग्रेस इस महत्वपूर्ण समुदाय को नाराज नहीं कर सकती.