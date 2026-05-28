CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

CM Siddaramaiah: कर्नाटक से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है.
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DK Shivakumar: कर्नाटक सीएम की कुर्सी को लेकर कई महीनों से रार छिड़ी थी. अब सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है. इससे पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उनके पैर भी छुए, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले भी लगाया, जो राज्य में होने वाले बदलाव का संकेत है. सूत्रों से पता चला है कि गवर्नर लोक भवन में मौजूद नहीं हैं, इसलिए इस्तीफा मुख्य सचिव को सौंपा जा सकता है.
डीके शिवकुमार के घर बंट रही मिठाइयां
इस मीटिंग में प्रियांक खड़गे, केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और एचके पाटिल शामिल थे, बता दें कि पिछले कई महीनों से कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर तकरार चल रही है. हालांकि पार्टी अब तक इसे केवल अटकल बताती रही है. ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अब बदलाव के पक्ष में है और डीके शिवकुमार को अगला सीएम बनाने पर विचार कर रहा है. इसी बीच, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने उनके घर के बाहर मिठाइयां बांटी जाने लगी है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास पर ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान एक-दूसरे को गले लगाया।
(सोर्स: उपमुख्यमंत्री कार्यालय) pic.twitter.com/D445ULQ6O1
कई महीनों से चल रही अटकलें
कर्नाटक कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव की अटकलें तब से लग रही हैं जब सरकार ने पिछले साल अपने ढाई साल का कार्यकाल पूरा किया था. राज्य में कांग्रेस सरकार ने अब तीन साल पूरे कर लिए हैं, सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में थे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ एक मीटिंग में हिस्सा लिया. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस लीडरशिप बदलाव के पक्ष में है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इसके लिए रास्ता बनाने के लिए कह दिया है.
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