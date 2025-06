'कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए थे, मैंने...', बेंगलुरु हादसे पर क्या बोले सीएम सिद्धारमैया

RCB Victory Parade Stampede: आईपीएल 2025 की जीत के जश्न में मची भगदड़ पर कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुख जाताया. उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख का मुआवाज देने की भी घोषणा की. साथ ही, सीएम ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. लेकिन इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने इस भगदड़ पर एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में भी 50-60 लोग मारे गए थे.

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, 'ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुईं. मैं उनकी तुलना करके और यह कहकर इसका बचाव नहीं करने जा रहा हूं कि यह यहां-वहां हुआ. कुंभ मेले में 50-60 लोग मारे गए. मैंने आलोचना नहीं की. अगर कांग्रेस आलोचना करती है, तो यह अलग बात है. क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की?'

#WATCH | Bengaluru stampede | "Such incidents happened in many places; I am not going to defend it by comparing them and saying that it happened here and there... 50-60 people died in Kumbh Mela. I did not criticise. If Congress criticises, then that is a different matter. Did I…

