'मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, नहीं हुआ ढाई साल का कोई समझौता...' सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे की बात को किया खारिज

Hindi Newsदेशमैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, नहीं हुआ ढाई साल का कोई समझौता... सिद्धारमैया ने सत्ता बंटवारे की बात को किया खारिज

CM Siddaramaiah: बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ढाई साल के सत्ता-साझाकरण समझौते के दावों को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा कि वह अभी भी मुख्यमंत्री हैं. विपक्ष द्वारा उनके कार्यकाल को लेकर बार-बार पूछे जा रहे सवालों और व्यवधानों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और वह तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक पार्टी हाई कमांड कोई निर्णय नहीं लेता.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:42 PM IST
CM Siddaramaiah: कर्नाटक विधानसभा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्षी दलों द्वारा लगातार उठाए जा रहे ढाई साल के सत्ता-साझाकरण समझौते के सवालों को दृढ़ता से खारिज किया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और वह तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक कांग्रेस हाई कमांड अन्यथा कोई निर्णय नहीं लेता.

मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा: सिद्धारमैया 

सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने कभी ढाई साल के समझौते की बात नहीं की. मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं और हाई कमांड के द्वारा कोई और निर्णय लेने तक मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में उनका चुनाव 5 साल के लिए हुआ है और उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा करना है हम अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे और 2028 में सत्ता में वापस आएंगे.

इस पर भाजपा के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के नेता आर अशोक ने सवाल किया कि आपको विधानसभा द्वारा पांच साल के लिए चुना गया था. ढाई साल के बारे में क्या? सिद्धारमैया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने ढाई साल के बारे में कुछ नहीं कहा. ढाई साल जैसा कोई समझौता नहीं है.

बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ समय से यह अटकलें चल रही थीं कि क्या डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. हालांकि, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच एकजुटता दिखाने के लिए दोनों नेताओं ने हाल ही में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें पार्टी के अंदर किसी प्रकार के मतभेदों की बात खारिज की गई.

ये भी पढ़ें: न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या वाकई बीजेपी ने लिया यू-टर्न? जयराम रमेश किस बात की ओर कर रहे इशारा

इससे पहले, डीके शिवकुमार ने भी अपनी रात्रिभोज बैठक के बारे में चल रही अटकलों को नकारते हुए कहा था कि मैंने किसी राजनीतिक उद्देश्य से डिनर मीटिंग नहीं की. यह मेरे पूर्व डीसीसी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए थी जिन्होंने कर्नाटक, बेलगावी के लिए काफी योगदान दिया है. इस बीच, भाजपा एमएलसी चालवाड़ी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान के कारण राज्य के विकास और हितों की अनदेखी की जा रही है.

