DK Shivakumar Karnataka CM Race: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, जिससे राज्य में तीन साल से जारी सियासी खींचतान का अंत हो सकता है. उनके हटने से डी. के. शिवकुमार के सीएम बनने की संभावना है, हालांकि सिद्धारमैया खेमा गुप्त मतदान के जरिए गृह मंत्री जी. परमेश्वर को आगे कर पहला दलित मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल रहा है.
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Karnataka CM Siddaramaiah Resignation: कर्नाटक की सियासत में इस वक्त काफी हलचल चल रही है. अगर आखिरी मिनट में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज (गुरुवार) अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसी के साथ कर्नाटक की राजनीति में पिछले तीन साल से चली आ रही आंतरिक खींचतान अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. सिद्धारमैया के इस फैसले के साथ ही उनके उस गौरवशाली राजनीतिक सफर के एक अध्याय का अंत हो जाएगा, जिसमें उन्होंने दो कार्यकालों में 8 साल और 12 दिनों से अधिक समय तक राज्य की कमान संभाली और अपने गुरु डी. देवराज का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इस बीच बता दें कि बेंगलुरु के गलियारों में हलचल तेज है. कर्नाटक लोक भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि सिद्धारमैया ने गुरुवार दोपहर को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का समय मांगा है.
माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है! सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया इतनी आसानी से मैदान छोड़ने के मूड में नहीं हैं. वह पार्टी आलाकमान पर कांग्रेस विधायक दल (CLP) की औपचारिक बैठक बुलाने का दबाव बना रहे हैं, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से नए उत्तराधिकारी का चुनाव हो सके. राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की सिद्धारमैया की आखिरी कोशिश हो सकती है.
सिद्धारमैया खेमे का गणित बड़ा दिलचस्प है. उनका मानना है कि अगर विधायक दल (CLP) की बैठक में गुप्त मतदान या औपचारिक चुनाव होता है, तो राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर एक सर्वसम्मति वाले चेहरे के रूप में उभर सकते हैं. वरिष्ठ दलित नेता होने के नाते कई विधायक परमेश्वर का खुलकर समर्थन कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो शिवकुमार का पत्ता कट जाएगा और सिद्धारमैया को इस बात का लाइफटाइम क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने कर्नाटक को उसका पहला दलित मुख्यमंत्री दिया.
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के निर्देश पर ही यह कदम उठाने का मन बनाया है. सिद्धारमैया हमेशा राहुल गांधी के प्रति वफादार रहे हैं क्योंकि पार्टी में बाहरी का टैग होने के बावजूद राहुल ने उन्हें दो बार सीएम बनने में मदद की. वरिष्ठ विधायक आर.वी. देशपांडे ने पुष्टि की है कि मंत्रियों और विधायकों के रोकने के बावजूद सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने आलाकमान को वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा. हालांकि, राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा सीट और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का ऑफर दिया है, लेकिन 77 साल के सिद्धारमैया फिलहाल दिल्ली का रुख करने के इच्छुक नहीं हैं.
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दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच हुई लंबी मैराथन बैठक के बाद इस पूरी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है. बुधवार को जब सिद्धारमैया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैं कल सब कुछ बताऊंगा. कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी स्थिति को संभालने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं. आज इस्तीफा सौंपने से पहले सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के लिए एक 'फेयरवेल ब्रेकफास्ट' (सुबह का नाश्ता) रखा है, जिसमें डीके शिवकुमार के भी शामिल होने की उम्मीद है. अब देखना यह है कि नाश्ते की मेज से शुरू हुआ यह सियासी घटनाक्रम राजभवन पहुंचकर क्या नया मोड़ लेता है.
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