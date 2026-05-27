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दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, मीडिया से बोले- कल बताएंगे

CM Siddaramaiah: कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा के बीच जब सीएम सिद्धारमैया से लीडरशिप में बदलाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर कल बात करेंगे.   

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 27, 2026, 01:26 PM IST
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दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, मीडिया से बोले- कल बताएंगे

CM Siddaramaiah: कर्नाटक की सियासत का रूख बदलने लगा है. चर्चा ये है कि कई महीनों से चल रही उठापटक खत्म होने वाली है और जल्द ही कर्नाटक को एक नया सीएम मिलने वाला है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की अहम बैठक हुई, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है पार्टी हाईकमान ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है. लीडरशिप बदलने की लगातार अटकलों के बीच सिद्धारमैया ने कहा है कि इस मसले पर कल बात करेंगे. 

दिल्ली में हुई थी मीटिंग

रिपोर्ट के मुताबिक हाईकमान की मीटिंग में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला, AICC जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार मौजूद थे. दिल्ली मीटिंग के बाद, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने साफ किया था कि चर्चा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल मामलों तक ही सीमित थी, जिसमें आने वाले राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव शामिल थे, उन्होंने किसी भी लीडरशिप बदलाव की खबरों को "अटकलें" बताकर खारिज कर दिया था.

हम कल करेंगे बात

जब सीएम सिद्धारमैया से पार्टी हाईकमान के साथ बातचीत के बारे में पूछा गया तो सिद्धारमैया ने कहा, हम इस बारे में कल बात करेंगे.  यह बात ऐसे समय पर सामने आई है, जब सिद्धारमैया बेंगलुरु में अपने सरकारी घर 'कावेरी' में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के साथ एक जरूरी ब्रेकफास्ट मीटिंग करने वाले हैं.

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क्या बोले जी. परमेश्वर

कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कहा कि दिल्ली में हाईकमान मीटिंग के दौरान क्या चर्चा हुई, इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. उन्होंने कहा कि AICC के स्टेट इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेंगलुरु दौरे से कन्फ्यूजन दूर होने की उम्मीद है. कल, हाईकमान के नेताओं ने CM को बुलाया था, CM उनसे मिले लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर क्या चर्चा हुई हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है. साथ ही साथ कहा कि स्टेट इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला आज बेंगलुरु आ रहे हैं. वह कल सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे. 

लगातार हो रही है चर्चा

कांग्रेस सरकर के ढाई साल पूरे करने के बाद से कर्नाटक सीएम पद को लेकर बार-बार अटकलें सामने आ रही हैं. सिद्धारमैया लगातार कहते रहे हैं कि वो अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि डीके शिवकुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. जब ये चर्चा कर्नाटक से निकलकर अन्य राज्य में फैली तो फिर दोनों नेताओं ने कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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