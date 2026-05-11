CM सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ लगा बड़ा क्लू, कई राज्यों में छापेमारी; जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Suvendu Adhikari PA murder case update: CM सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ बड़ा क्लू लग गया है. इसके बाद पुलिस ने कई राज्यों में टीमें भेजकर छापेमारी तेज कर दी है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पीए के हत्यारों का पता लगाकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा.
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Suvendu Adhikari PA murder case update in Hindi: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के चार दिन बीत गए हैं. इसके बावजूद अब तक किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी. इसमें बाहर से आए शूटर और उनके स्थानीय सहयोगी शामिल भी थे. हालांकि, अब पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लग गया है, जिसके जरिए हमलावरों तक पहुंचने की आस बंध गई है.
सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता के पास एक टोल प्लाजा पर किए गए UPI पेमेंट से पुलिस को चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिला है. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध हमलावर मर्डर के बाद गाड़ी में बैठकर बल्ली टोल प्लाजा पर पहुंचे थे. वहां से उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया और टोल पार करके भाग निकले.
पुलिस को उन संदिग्ध हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है. अब पुलिस उनके आने-जाने के टाइम, गाड़ी का नंबर और डिजिटल पेमेंट करने वाले मोबाइल नंबर को खंगालने में लगी है. अधिकारियों का मानना है कि इस क्लू से हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता चल सकता है.
मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों का अनुमान है कि हमलावरों को इस बात की पक्की जानकारी थी कि चंद्रनाथ रथ गाड़ी की कौन सी सीट पर बैठे हैं. इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हत्या पूरी योजना बनाकर पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई. दिया गया ऑपरेशन था.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसारस, इस हत्या में कम से कम आठ लोग शामिल थे, जिनमें उनके स्थानीय सहयोगी भी शामिल थे. उन्होंने शूटर्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया. शूटरों को ठीक-ठीक पता था कि टारगेट कहां बैठा है. जैसे ही रथ की गाड़ी वहां पहुंची, उन्होंने ओवरटेक करके रोका और ताबड़तोड़ सटीक निशाने के साथ गोलियां बरसा दीं.
पुलिस को शक है कि इस वारदात में शामिल शूटर दूसरे राज्यों से आए हो सकते हैं. उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीमों को उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा गया है. पुलिस ने शक के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई सिल्वर निसान माइक्रा कार और दो मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है. एक मोटरसाइकिल घटनास्थल के पास और दूसरी बरासात से बरामद हुई है. जांच से पता चला है कि भागने में इस्तेमाल की गई लाल कार और मोटरसाइकिलें चोरी की हुई थीं.
बताते चलें कि चंद्रनाथ रथ की हत्या बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में उनके घर के पास की गई थी. पुलिस के अनुसार, एक सिल्वर निसान माइक्रा ने उनकी SUV को आवास से करीब 200 मीटर पहले रोका. जैसे ही कार रुकी, बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में आगे की पैसेंजर सीट पर बैठे रथ घायल हो गए और अस्पताल में ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
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