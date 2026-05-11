Advertisement
trendingNow13212217
Hindi NewsदेशCM सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ लगा बड़ा क्लू, कई राज्यों में छापेमारी; जांच में चौंकाने वाले खुलासे

CM सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ लगा बड़ा क्लू, कई राज्यों में छापेमारी; जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Suvendu Adhikari PA murder case update: CM सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ बड़ा क्लू लग गया है. इसके बाद पुलिस ने कई राज्यों में टीमें भेजकर छापेमारी तेज कर दी है. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पीए के हत्यारों का पता लगाकर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 05:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में बंगाल पुलिस के हाथ लगा बड़ा क्लू, कई राज्यों में छापेमारी; जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Suvendu Adhikari PA murder case update in Hindi: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के चार दिन बीत गए हैं. इसके बावजूद अब तक किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी. इसमें बाहर से आए शूटर और उनके स्थानीय सहयोगी शामिल भी थे. हालांकि, अब पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लग गया है, जिसके जरिए हमलावरों तक पहुंचने की आस बंध गई है. 

टोल प्लाजा पर दिया था टोल

सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता के पास एक टोल प्लाजा पर किए गए UPI पेमेंट से पुलिस को चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिला है. पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध हमलावर मर्डर के बाद गाड़ी में बैठकर बल्ली टोल प्लाजा पर पहुंचे थे. वहां से उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया और टोल पार करके भाग निकले.

पुलिस को उन संदिग्ध हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है. अब पुलिस उनके आने-जाने के टाइम, गाड़ी का नंबर और डिजिटल पेमेंट करने वाले मोबाइल नंबर को खंगालने में लगी है. अधिकारियों का मानना है कि इस क्लू से हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता चल सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पक्की रेकी के बाद हुआ हमला

मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों का अनुमान है कि हमलावरों को इस बात की पक्की जानकारी थी कि चंद्रनाथ रथ गाड़ी की कौन सी सीट पर बैठे हैं. इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हत्या पूरी योजना बनाकर पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई.  दिया गया ऑपरेशन था. 

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसारस, इस हत्या में कम से कम आठ लोग शामिल थे, जिनमें उनके स्थानीय सहयोगी भी शामिल थे. उन्होंने शूटर्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया. शूटरों को ठीक-ठीक पता था कि टारगेट कहां बैठा है. जैसे ही रथ की गाड़ी वहां पहुंची, उन्होंने ओवरटेक करके रोका और ताबड़तोड़ सटीक निशाने के साथ गोलियां बरसा दीं. 

यूपी और बिहार भेजी गई पुलिस टीमें

पुलिस को शक है कि इस वारदात में शामिल शूटर दूसरे राज्यों से आए हो सकते हैं. उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीमों को उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा गया है. पुलिस ने शक के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई सिल्वर निसान माइक्रा कार और दो मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है. एक मोटरसाइकिल घटनास्थल के पास और दूसरी बरासात से बरामद हुई है. जांच से पता चला है कि भागने में इस्तेमाल की गई लाल कार और मोटरसाइकिलें चोरी की हुई थीं.

बताते चलें कि चंद्रनाथ रथ की हत्या बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में उनके घर के पास की गई थी. पुलिस के अनुसार, एक सिल्वर निसान माइक्रा ने उनकी SUV को आवास से करीब 200 मीटर पहले रोका. जैसे ही कार रुकी, बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में आगे की पैसेंजर सीट पर बैठे रथ घायल हो गए और अस्पताल में ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Chandranath Rathsuvendu adhikari

Trending news

मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
weather update
मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?
Tamil Nadu News In Hindi
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?
'अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती हैं SG तुषार मेहता की किताबें', बोले अमित शाह
Supreme Court
'अदालतों के अनकहे किस्से सामने लाती हैं SG तुषार मेहता की किताबें', बोले अमित शाह
'AIMIM आतंकी संगठन, लगाया जाए बैन', निदा खान को शरण देने पर भड़क उठे नीतेश राणे
Maharashtra Politics in Hindi
'AIMIM आतंकी संगठन, लगाया जाए बैन', निदा खान को शरण देने पर भड़क उठे नीतेश राणे
भारत को वो गजब शहर, जो कहलाता 'वड़ा पाव' का हब, स्टॉलों पर सुबह से लग जाती है लाइनें
India famous dish
भारत को वो गजब शहर, जो कहलाता 'वड़ा पाव' का हब, स्टॉलों पर सुबह से लग जाती है लाइनें
देश वो शहर जहां पौ फटते ही लग जाते हैं नाश्ते के बाजार, एक जगह कहलाती है पोहा कैपिटल
India popular dish
देश वो शहर जहां पौ फटते ही लग जाते हैं नाश्ते के बाजार, एक जगह कहलाती है पोहा कैपिटल
'इससे अच्छा है आप मेरे से जुड़ो', मंच से इस कांग्रेसी CM को पीएम मोदी ने दिया ऑफर
PM Modi
'इससे अच्छा है आप मेरे से जुड़ो', मंच से इस कांग्रेसी CM को पीएम मोदी ने दिया ऑफर
11 मई को करवट लेगा मौसम, उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
IMD
11 मई को करवट लेगा मौसम, उत्तर से दक्षिण तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी
'समाज सरकार से भी शक्तिशाली...', बेंगलुरु में चुनावी नतीजों का जिक्र कर क्या बोले PM
PM Modi
'समाज सरकार से भी शक्तिशाली...', बेंगलुरु में चुनावी नतीजों का जिक्र कर क्या बोले PM
मान सरकार की योजना रंग ला रही, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर रूप से बीमार महिला को दी राहत
Punjab
मान सरकार की योजना रंग ला रही, CM हेल्थ स्कीम ने गंभीर रूप से बीमार महिला को दी राहत