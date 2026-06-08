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'गुंडे सब भाग गए...' सीएम सुवेंदु अधिकारी ने देश को बताया, 4800 लोग बाउंड्री लाइन से बाहर किए

बंगाल में भाजपा की सरकार बने अभी एक महीने ही हुए हैं लेकिन अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. एक तरफ बीएसएफ बॉर्डर पर फेंसिंग का काम कर रही है तो दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं आदि को देश से आउट किया जा रहा है.

Written ByAnurag Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:52 AM IST
'गुंडे सब भाग गए...' सीएम सुवेंदु अधिकारी ने देश को बताया, 4800 लोग बाउंड्री लाइन से बाहर किए
Image Credit: सीएम सुवेंदु अधिकारी (फाइल फोटो)

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Anurag Mishra

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में कार्यरत थे. वहां होम पेज की खबरें लिखने के साथ इन्होंने 'जंगल न्यूज' सेक्शन शुरू किया और इसे पॉपुलर बनाया. इनके ओपिनियन काफी पसंद किए जाते रहे हैं. खबरों की अपनी सरपट स्टाइल और रिकॉर्ड पेज व्यूज के लिए टाइम्स इंटरनेट में साल 2022 का The Newsmaker Award मिला. उससे पहले अमर उजाला में देश और दुनिया पेज की जिम्मेदारी संभाली. आज समाज, आज अखबार में रिपोर्टिंग के अलावा ऑल इंडिया रेडियो और ज्ञानवाणी रेडियो में भी काम का अनुभव है. AIR दिल्ली से 10 मिनट की समसामयिक वार्ता प्रसारित की. साइंस में ग्रैजुएट अनुराग मीडिया मैनेजमेंट में MBA हैं. 17+ साल से पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं. 

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