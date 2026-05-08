कांथी कॉलेज का छात्र नेता बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री, सुवेंदु अधिकारी के संघर्ष की अनसुनी कहानी

Chief Minister Suvendu Adhikari: कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया. 9 मई को सुबह 11 बजे वो राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बंगाल के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री के राजनीतिक जीवन के संघर्ष की कहानी को संक्षेप में बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में टीएमसी की हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के 321 नेताओं/कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया.

नंदीग्राम का 'नायक'

पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु सरकार ने राजनीति का क ख ग घ अपने परिवार के आंगन में पिता का हाथ पकड़कर सीखा. खांटी सियासी और प्रभावशाली परिवार से आने वाले सुवेंदु बचपन से जुझारू और संघर्षशील थे. पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं. इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सुवेंदु ने कॉलेज में छात्र राजनीति की शुरुआत करते हुए अपनी प्रतिभा से उस दौर के नेताओं को चौंका दिया था.

लंबे सियारी संघर्ष का रास्ता पार कर शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं. सुवेंदु जमीनी नेता रहे हैं. वह राजनीति में एक लंबे संघर्ष के बाद अपने संगठनात्मक कौशल और आंदोलन के जरिए खुद की अलग पहचान बनाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे.

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कांथी प्रभात कॉलेज के पोस्टर बॉय से सीएम

कांथी के राजनीतिक परिवार में जन्मे अधिकारी की राजनीति शिक्षा-दीक्षा उनके पिता और राज्य के वरिष्ठ नेता शिशिर अधिकारी की छत्रछाया में हुई. सुवेंदु अधिकारी अपने पिता के अलावा स्वतंत्रता सेनानी सतीश सामंत, पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी समेत कई महापुरुषों के आदर्शों से राजनीतिक रूप से प्रभावित होने के बाद कमजोर लोगों की आवाज बन गए.

कांथी प्रभात कुमार कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन्होंने अपनी संवाद क्षमता से चुनाव जीता. बतौर छात्रनेता वह दो बार कॉलेज छात्रसंघ के जनरल सेक्रेटरी और एक बार गवर्निंग बॉडी के सदस्य चुने गए. इसके बाद कांथी नगरपालिका के काउंसिलर के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई.

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विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री

सुवेंदु अधिकारी साल 2006 में बतौर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दक्षिण कांथी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए. एक साल बाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाकर सुवेंदु ने राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उसी दौरान सुवेंदु अधिकारी भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे.

दिल्ली का सफर

साल 2004 के लोकसभा चुनाव में तमलुक सीट से सीपीआईएम नेता लक्ष्मण सेठ से हारने के बावजूद, 2009 में नंदीग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि में भारी जनसमर्थन के साथ उसी सीट से लगभग 1 लाख 73 हजार वोटों से लक्ष्मण सेठ को हराकर सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे. अगली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुवेंदु ने फिर तमलुक सीट से जीत हासिल करके अपनी योग्यता सिद्ध की.

ममता बनर्जी को दो-दो बार हराया

2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से जीतकर राज्य मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी संभाली. हालांकि समय बीतने के साथ-साथ उनकी तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से दूरियां बढ़ती गईं. आखिरकार 2020 के नवंबर महीने में मंत्री पद और पार्टी के विभिन्न पदों से इस्तीफा देकर सुवेंदु ने उसी साल दिसंबर महीने में मेदिनीपुर की एक सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए.

सुवेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनावों में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराकर देशभर की सुर्खियां बंटोरी थीं. वहीं 2026 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को उनकी सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव हराकर अपने राजनीतिक कौशल को साबित कर दिया है.