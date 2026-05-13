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नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला

CM Suvendu Adhikari: सीएम सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ने का फैसला किया है. विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 13, 2026, 01:52 PM IST
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नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला

CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सीएम सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी. भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को बड़े अंतराल से चुनावी मैदान में हराया था.

विधायक के रूप में ली शपथ

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली, विधानसभा के अंदर पहुंचने के पहले उन्होंने उन्होंने चप्पल उतारकर सीढ़ियों पर मत्था टेका. इसके बाद चप्पल पहनी और विधानसभा में प्रवेश किया. ऐसा कर उन्होंने सदन और लोकतंत्र के प्रति अपना विशेष सम्मान जाहिर किया. 

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भवानीपुर सीट से ली शपथ

इसके बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा की परंपरा अनुसार विधायक शपथ लेते हैं, आज 148 विधायक शपथ लेंगे, मैंने मुख्यमंत्री के नाते पहले शपथ ली, भवानीपुर से शपथ ली है, ये प्रक्रिया कल तक चलेगी, परसों स्पीकर का चुनाव होगा. पीएम की अपील पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जो-जो कदम उठाए वे देशहित में उठाए जनता के हित में उठाए, मैंने DGP से बता दिया कि काफिले में ज्यादा गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आज से ही कम कर दिया, हमें उनकी अपील मान लेनी चाहिए. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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