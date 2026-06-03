वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है तमिलनाडु सीएम का प्लान?

Tamil Nadu IAS Transfers: तमिलनाडु में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से ही टीवीके चीफ थलपति विजय एक्शन मोड में दिख रहे हैं. विधानसभा चुनावों में उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था. अब वो अपने वादे पर खरे उतरते दिख रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और 30 जिलों में 13 जिलों की कमान को महिलाओं के हाथों में सौंप दिया है. उन्होंने महिला आईएएस को कलेक्टर नियुक्त किया है, जिसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर पहली बार महिला आईएएस को कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

किसे कहां से मिली जिम्मेदारी

सीएम विजय ने इस नियुक्ति के साथ महिलाओं के बीच में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है. इसमें आईएएस पद्मजा ने कल्लाकुरिची जिले की पहली महिला कलेक्टर बनी हैं. इसमें मलाथी हेलेन, चेन्नई, मृणालिनी, अरियालूर, पद्मजा, कल्लाकुरिची, स्नेहा, कांचीपुरम, सरन्या अरी, पेरम्बलुर, अरुणा, पुदुक्कोट्टई, प्रिया रविचंद्रन, रानीपेट्टई, पोर्कोडी, शिवगंगई, रेवती, तंजावुर लक्ष्मी भव्या, नीलगिरी, कविता, तिरुवल्लुर, वंदना गर्ग, तिरुवन्नामलाई, लीला एलेक्स, वेल्लोर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बनाया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव

इसके अलावा आईएएस पूजा कुलकर्णी को निषेध और आबकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. कुलकर्णी 2023 बैच की आईएएस हैं. उनकी नियुक्ति को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शराब बिक्री को ठीक करने की चुनौती खड़ी है. कुलकर्णी मूलरूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं. सीएम विजय ने डॉ. पी सेंथिल कुमार को अपना अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया है.

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सिंगाप्पेन टास्क फोर्स

साथ ही साथ बता दें कि सीएम ने सिंगाप्पेन टास्क फोर्स का ऐलान किया है. अगले हफ्ते ये टास्क फोर्स लांच हो सकती है. आज ही राज्य सरकार के नए डीजीपी महेश कुमार अग्रवाल 3 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे. महिलाओं को कलेक्टर बनाकर विजय ने वूमेन सिक्योरिटी के एजेंडे को बल दिया है.