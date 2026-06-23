/सदन में रील से रियल का स्वैग! CM विजय के इस तीखे तेवर ने उड़ाए DMK के होश, स्टालिन की मिमिक्री पर गूंजी तालियां

तमिलनाडु विधानसभा का मंगलवार का सत्र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक के कारण काफी गर्म रहा. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री विजय और विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के बीच तीखा टकराव देखने को मिला. दरअसल विधानसभा में सीएम विजय ने पूर्व सीएम स्टालिन के इशारे की मिमिक्री कर दी जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप बढ़ गए और इसी दौरान DMK विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने DMK पर पार्टी फंड के नाम पर धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाएगी. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सीएम विजय ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेगी और दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा. विधानसभा में मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगातार आपत्ति जताई. इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई. स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने विपक्षी सदस्यों से मुख्यमंत्री को अपनी बात पूरी करने देने की अपील की.
#WATCH | Chennai: Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay seeks permission from the Speaker and performs a cinematic gesture as he concludes his speech in the State Assembly.
(Video source: Tamil Nadu State Assembly) pic.twitter.com/Y7BlOXHkYI
— ANI (@ANI) June 23, 2026
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक और घटना चर्चा का विषय बन गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में मुख्यमंत्री विजय पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के चर्चित हाथ के इशारे की नकल करते दिखाई दिए. इस पर सदन में मौजूद कुछ विधायकों ने तालियां भी बजाईं.
इस साल की शुरुआत में एमके स्टालिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद DMK मुख्यालय से बाहर निकलते समय उन्होंने हाथ उठाकर एक इशारा किया था. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे बातचीत पूरी होने या सहमति बनने का संकेत माना था.
बाद में स्टालिन ने स्पष्ट किया था कि यह इशारा पूरी तरह स्वाभाविक था. उनके मुताबिक, पत्रकार लगातार पूछ रहे थे कि बातचीत खत्म हुई या नहीं, जिसके जवाब में उन्होंने हाथ उठाकर संकेत दिया था कि चर्चा समाप्त हो चुकी है.
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एक ओर विपक्ष यह दावा करता है कि कुछ धर्मनिरपेक्ष दलों ने अपने स्तर पर निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर वही दल TVK पर उन्हें अपने साथ लाने का आरोप लगाते हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई देता है. विजय ने राज्य में कानून-व्यवस्था, अपराध और नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, विपक्ष इन मुद्दों को वास्तविक चिंता के बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के तौर पर उठा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है. DMK ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पर राजनीतिक लाभ के लिए अन्य दलों के नेताओं को अपने पक्ष में लाने का आरोप लगाया. इसके जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे दलों ने अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लिए हैं.