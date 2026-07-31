Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /कर्नाटक में कावेरी के पानी पर बवाल और बढ़ा, थिएटरों से हटाई गई विजय की फिल्म; डीके बोले- माहौल ठीक नहीं

कर्नाटक में कावेरी के पानी पर बवाल और बढ़ा, थिएटरों से हटाई गई विजय की फिल्म; डीके बोले- माहौल ठीक नहीं

CM Vijay Film Release Suspend In Karnataka: कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी को तमिलनाडु छोड़े जाने को लेकर बड़ा बवाल मचा है. स्थिति ऐसी है कि पूरे राज्य में सीएम विजय की फिल्म 'जन नायकन' को थिएटर में रिलीज होने से रोकी जा रही है. कई थिएटरों ने निकसान से बचने के लिए कई शो कैंसिल कर दिए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 31, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:10 PM IST
कर्नाटक में कावेरी के पानी पर बवाल और बढ़ा, थिएटरों से हटाई गई विजय की फिल्म; डीके बोले- माहौल ठीक नहीं

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आंखों से तूने' के रीमिक्स पर भड़के जतिन पंडित, बोले- प्यार से बनाया था, किसी ने....
2
3
4
5