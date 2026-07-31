/कर्नाटक में कावेरी के पानी पर बवाल और बढ़ा, थिएटरों से हटाई गई विजय की फिल्म; डीके बोले- माहौल ठीक नहीं

Karnataka Protest On Cauvery Water: कर्नाटक में कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु में छोड़े जाने को लेकर बवाल मचा है. यहां कन्नड़ समर्थक समूहों ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसके चलते पूरे राज्य में थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' प्रभावित हुई है. कर्नाटक के किसानों ने पानी छोड़े जाने के फैसले को लेकर मैसूरु और मांड्या में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम किए और वहां लेटकर अपना गुस्सा जताया.
कन्नड़ समर्थक समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नहीं सुना गया, तो जल्द ही कर्नाटक बंद किया जाएगा. प्रदर्शनों के बीच राज्य में कई सिनेमाघरों ने विजय के पोस्टर हटा दिए हैं और फिल्म की स्क्रीनिंग भी सस्पेंड कर दी है. कई सिनेमाघरों ने तो 'जन नायकन' के शो भी कैंसिल कर दिए हैं.
तमिलनाडु के सीएम विजय की 'जन नायकन' फिल्म 23 जुलाई 2026 को रीलीज हुई थी. इसकी पूरे कर्नाटक के तकरीबन 125-150 थिएटरों में ओपनिंग हुई थी, जिनमें 75 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर और तकरीबन 50 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन शामिल हैं. कावेरी वॉटर को लेकर विरोध प्रदर्शनों के लगातार जोर पकड़ने पर थिएटर मालिकों ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए खुद ही फिल्म की स्क्रीनिंग सस्पेंड कर दी. कई सिनेमाघरों के कर्मचारियों ने तो विजय के पोस्टर और बैनर भी इलाके से हटा दिए. कर्नाटक में जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उर्वशी थिएटर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. मांड्या में भी कावेरी जल बंटवारे विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने 'जन नायकन ' के प्रमोशनल बैनर हटा दिए.
बताया जा रहा है कि कन्नड़ समर्थक समूहों ने कर्नाटक बंद के साथ ही विरोध प्रदर्शन को और मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को बेंगलुरु में एक मीटिंग बुलाई है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी ( CWMA) के आदेश को बेतुका बताते हुए उसकी निंदा की. उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि तमिलनाडु को बिल्कुल भी कावेरी का पानी न छोड़ा जाए.
#WATCH | Mandya, Karnataka: Widespread farmer protests and road blockades have erupted across Mandya and Mysuru districts following directives to release water to Tamil Nadu.
The fury intensified after the Cauvery Water Management Authority (CWMA) rejected Karnataka's deferment… pic.twitter.com/TTPVWeEhVy
— ANI (@ANI) July 30, 2026
बता दें कि हंगामे के बीच 3 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बैठक स्थगित हो गई है. डीके शिवकुमार ने कहा कि इस समय माहौल ठीक नहीं है. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमें यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करने दें क्योंकि हमें सौहार्दपूर्ण माहौल की आवश्यकता है. शिवकुमार ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने दोनों राज्यों के बीच कई मुद्दों पर बैठक आयोजित करने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव से संपर्क किया था. यह बैठक 3 अगस्त को बेंगलुरु में होनी थी.
ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಯಲು ನಾವು ಬದ್ಧ
ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಿತ್ಯ 3,500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ (CWRC) ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2016, 2017, 2018, 2023ರ… pic.twitter.com/joSSV6x7m0
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) July 31, 2026
सीएम ने कहा कि यह मीटिंग बाद में शांत माहौल में आयोजित की जाएगी. इससे कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को फायदा होगा. कर्नाटक सीएम ने कहा,' मैं चाहता हूं कि दोनों राज्यों को इससे फायदा हो. मैं किसी तरह की अनबन नहीं चाहता. तमिलनाडु के अपने किसान हैं और कर्नाटक के अपने किसान हैं. हम सब एक ही देश में रहते हैं.' कावेरी अथॉरिटी के आदेश के बाद कर्नाटक के रुख पर शिवकुमार ने कहा कि सरकार आगे की कार्रवाई तय करने से पहले विपक्षी नेताओं से परामर्श करेगी और कानूनी सलाह लेगी.
कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( CWMA) ने कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी ( CWMA) की उस सिफारिश को बरकरार रखा है, जिसमें तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई थी. इसको लेकर कन्नड़ संगठनों और किसानों ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने का विरोध किया. उनता तर्क था कि कर्नाटक खुद पानी की कमी का सामना कर रहा है और पानी छोड़ने से राज्य के किसान प्रभावित होंगे. तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कावेरी बोर्ड के आदेश को पूरी तरह से लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा,' हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है और बोर्ड जो भी फैसला ले उसे लागू किया जाना चाहिए. यही हमारा रुख है. तमिलनाडु में हमारा यह रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की व्यवस्था, समझौता और फैसले को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए.'