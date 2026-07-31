/कर्नाटक में कावेरी के पानी पर बवाल और बढ़ा, थिएटरों से हटाई गई विजय की फिल्म; डीके बोले- माहौल ठीक नहीं

कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( CWMA) ने कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी ( CWMA) की उस सिफारिश को बरकरार रखा है, जिसमें तमिलनाडु को 15 दिनों तक रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई थी. इसको लेकर कन्नड़ संगठनों और किसानों ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने का विरोध किया. उनता तर्क था कि कर्नाटक खुद पानी की कमी का सामना कर रहा है और पानी छोड़ने से राज्य के किसान प्रभावित होंगे. तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कावेरी बोर्ड के आदेश को पूरी तरह से लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा,' हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है और बोर्ड जो भी फैसला ले उसे लागू किया जाना चाहिए. यही हमारा रुख है. तमिलनाडु में हमारा यह रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की व्यवस्था, समझौता और फैसले को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए.'