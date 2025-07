ACP थप्पड़ कांड और इस्तीफे पर पूछा तो भड़क गए सिद्धारमैया, बोले- क्या आप BJP से हैं?

Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वैसे तो इन दिनों अपनी कुर्सी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं लेकिन हाल ही में उनका एक ऐसा वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो एक पत्रकार को भाजपा का पत्रकार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक पत्रकार ने ASP एनवी बरमानी के इस्तीफे को लेकर सवाल किया था, ये वही अधिकारी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रोग्राम के दौरान सार्वजनिक तौर पर डांटा और थप्पड़ मारने जैसा इशारा किया, जिससे वे अपमानित महसूस हुए और इसके बाद उन्होंने जून महीने में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की मांग की थी.

बरमानी ने 14 जून को गृह सचिव को इस्तीफा दिया था. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सीनियर नेताओं और जनता के सामने डांट दिया और थप्पड़ मारने जैसा इशारा किया, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हुए और उनके परिवार पर भी असर पड़ा. इसी घटना को लेकर बुधवार को जब एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो भड़क गए और उन्होंने पत्रकार से पूछा,'क्या आप बीजेपी से हैं? जब वे चुप हैं तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं?'

Remember this, how CM Siddaramaiah had tried to slap an IPS officer?

He has now decided to resign/retire. He said, "Having been publicly humiliated by CM on a public platform for a mistake I did not commit, I have no other option but to voluntarily resign." pic.twitter.com/O4wmm4ckT8

— Mr Sinha (@MrSinha_) July 2, 2025