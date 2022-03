चुनावी नतीजे आने के बाद दिल्ली के सियासी गलियारे में शिफ्ट हुआ फोकस, पावर गेम शुरू

नई दिल्ली: पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव (Assembly Election) संपन्न हो चुके हैं. पांच में से चार राज्यों में बीजेपी (BJP) और एक में पंजाब (Punjab) की सरकार बनेगी. 10 मार्च को नतीजे आने के बाद फोकस दिल्ली (Delhi) के सियासी गलियारे में शिफ्ट हो गया है. जहां एक तरफ विधान सभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) आज (शुक्रवार को) दिल्ली आ सकते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब (Punjab) में जीत के बाद आप के सीएम चेहरे भगवंत मान (Bhagwant Mann) भी आज दिल्ली पहुंचेंगे.

बता दें कि पंजाब में जीत के बाद आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल में नामों को शामिल किए जाने पर चर्चा हो सकती है. पंजाब में आप को मिली जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.

आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे डिजिटल तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.'

Hon'ble Chief Minister of Delhi Shri @ArvindKejriwal will address an important digital press conference today at 12 noon

— AAP (@AamAadmiParty) March 11, 2022