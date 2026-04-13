पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर... पश्चिम बंगाल में मंच पर सीएम योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा

पश्चिम बंगाल में भाजपा का चुनावी प्रचार चरम पर है. यूपी के फायरब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं. संडे को कई रैलियों में योगी ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला. उन्होंने गरजते हुए कहा कि बंगाल की धरती पर गोकशी की छूट नहीं देनी है. जो भी बहनों-बेटियों और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा, 'बुलडोजर' उसको जवाब देगा. TMC का मतलब- तुष्टीकरण, माफियाराज और कटमनी बता दिया. इस बीच, योगी की रैली के मंच का एक वीडियो वायरल हो रहा है. कुछ सेकेंड की एक तस्वीर बताती है कि बंगाल में योगी का कितना सम्मान है.

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांथी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है. पारंपरिक रूप से यह टीएमसी और लेफ्ट का गढ़ रहा है. पिछले चुनाव में भाजपा ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी. आज के समय में इस इलाके में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी का दबदबा है. ऐसे में सुवेंदु के गढ़ में योगी आए हों, तो सम्मान भी विशेष होना चाहिए.

योगी के पैरों में लेटने वाले नेता कौन हैं?

शायद, यही सोचकर बंगाल भाजपा के टॉप नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंच पर योगी का जिस तरह से स्वागत और सम्मान किया, वह चर्चा का विषय है. सुवेंदु मंच के एक छोर से पटका लिए आगे बढ़ते हैं. वह तेजी से आ रहे थे, लेकिन योगी के पास आते ही दो सेकेंड के लिए रुक गए. लोगों को बाद में समझ में आया कि वह रुके क्यों थे. असल में सुवेंदु ने योगी को पटका पहनाने से पहले चप्पल (या जूते) उतार दिए. इसके बाद वह योगी के पैरों में लेट गए. इस दौरान, योगी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुवेंदु ने अपनी तरह से ही उनका स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जूते उतारे, पटका पहनाया फिर पैर छूकर लिया CM योगी का आशीर्वाद। आज बंगाल में योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जनसभा थी, इस दौरान बंगाल में भाजपा के नेता सुवेन्दु अधिकारी ने CM योगी का आशीर्वाद लिया। pic.twitter.com/XnTn49G9L5 — Panchjanya (@epanchjanya) April 12, 2026

सुवेंदु बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. वह पहले टीएमसी में ही थे. मिनिस्टर भी बने. हालांकि, 2020 में भाजपा में आ गए. आते ही 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया.

पढ़ें: पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, नतीजे क्या रहे?

योगी ने 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां की थीं. इस बार भी बंगाल चुनाव में वह करीब दो दर्जन जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं.