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पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर... पश्चिम बंगाल में मंच पर सीएम योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा

गोरखपुर के प्रसिद्ध मठ के पीठाधीश्वर (महंत) होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में विशेष सम्मान मिलता है. लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ते हैं. पूर्वांचल में उन्हें 'महाराज' कहा जाता है. अब बंगाल में चुनावी रैली के मंच से एक ऐसी तस्वीर आई है, जो वायरल है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:09 PM IST
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पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर... पश्चिम बंगाल में मंच पर सीएम योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा

पश्चिम बंगाल में भाजपा का चुनावी प्रचार चरम पर है. यूपी के फायरब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं. संडे को कई रैलियों में योगी ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला. उन्होंने गरजते हुए कहा कि बंगाल की धरती पर गोकशी की छूट नहीं देनी है. जो भी बहनों-बेटियों और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगा, 'बुलडोजर' उसको जवाब देगा. TMC का मतलब- तुष्टीकरण, माफियाराज और कटमनी बता दिया. इस बीच, योगी की रैली के मंच का एक वीडियो वायरल हो रहा है. कुछ सेकेंड की एक तस्वीर बताती है कि बंगाल में योगी का कितना सम्मान है. 

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांथी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है. पारंपरिक रूप से यह टीएमसी और लेफ्ट का गढ़ रहा है. पिछले चुनाव में भाजपा ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी. आज के समय में इस इलाके में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी का दबदबा है. ऐसे में सुवेंदु के गढ़ में योगी आए हों, तो सम्मान भी विशेष होना चाहिए. 

योगी के पैरों में लेटने वाले नेता कौन हैं?

शायद, यही सोचकर बंगाल भाजपा के टॉप नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंच पर योगी का जिस तरह से स्वागत और सम्मान किया, वह चर्चा का विषय है. सुवेंदु मंच के एक छोर से पटका लिए आगे बढ़ते हैं. वह तेजी से आ रहे थे, लेकिन योगी के पास आते ही दो सेकेंड के लिए रुक गए. लोगों को बाद में समझ में आया कि वह रुके क्यों थे. असल में सुवेंदु ने योगी को पटका पहनाने से पहले चप्पल (या जूते) उतार दिए. इसके बाद वह योगी के पैरों में लेट गए. इस दौरान, योगी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सुवेंदु ने अपनी तरह से ही उनका स्वागत किया. 

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सुवेंदु बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. वह पहले टीएमसी में ही थे. मिनिस्टर भी बने. हालांकि, 2020 में भाजपा में आ गए. आते ही 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया. 

पढ़ें: पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, नतीजे क्या रहे?

योगी ने 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां की थीं. इस बार भी बंगाल चुनाव में वह करीब दो दर्जन जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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