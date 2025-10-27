Advertisement
trendingNow12976754
Hindi Newsदेश

सीएम योगी दिल्ली आकर पीएम मोदी और अमित शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम मौर्य-पाठक के साथ मनमुटाव की थीं चर्चाएं

CM Yogi Delhi Meetings: योगी सरकार में अंदरूनी खींचतान को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सीएम का दो दिन के लिए दिल्ली आकर सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगले महीने में सरकार और संगठन के लेवल पर कुछ बदलाव भी चर्चा में हैं.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएम योगी दिल्ली आकर पीएम मोदी और अमित शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम मौर्य-पाठक के साथ मनमुटाव की थीं चर्चाएं

इस बार दिवाली के त्योहार पर यूपी सरकार में अंदरूनी मनमुटाव की खबरें छाई रहीं. अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले दिखे. उनके दोनों डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही जमे रहे. इससे पहले अखबारों में छपे विज्ञापन में भी उनके नाम गायब थे. पता चला कि राज्यपाल को आना था लेकिन दौरा कैंसल हो गया. तमाम कयासों और अटकलों के बीच सीएम योगी ने पिछले 24 घंटों के भीतर दिल्ली में ताबड़तोड़ कई मुलाकातें की हैं. वह पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले. पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ उनकी मुलाकात करीब एक घंटे तक चली. 

शाह और नड्डा के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें आईं. यूपी की राजनीति के लिहाज से इन मुलाकातों को अहम माना जा रहा है. समझा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद यानी नवंबर के आखिर में यूपी में संगठन और सरकार के भीतर कुछ बड़े फेरबदल की तैयारी है. यही वजह है कि जब शनिवार को योगी दो दिन के लिए दिल्ली आए तो रविवार को एक अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाजपा के टॉप नेताओं से मिलने पहुंच गए. 

'अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर'

पिछले दिनों योगी सरकार में अंदरूनी खींचतान की बात तब जोर पकड़ने लगी जब अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा. अयोध्या में दीपोत्सव पर यह विज्ञापन दिया गया था. अखिलेश ने लिखा, 'जनता पूछ रही है कि यूपी भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या… विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं… कहीं यहां भी ‘हाता नहीं भाता’ या ‘प्रभुत्ववादी सोच’ तो हावी नहीं हो गई. अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर!'

गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार. इसी तरह उन्होंने एक पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया. 

शनिवार को योगी ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था. माना जा रहा है कि योगी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए भी पीएम से समय लिया होगा. फोटो शेयर करते हुए योगी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. आपका सान्निध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है. हमारे लिए आपका पाथेय, नीति भी है और शक्ति भी. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी.

पीएम का स्पेशल कार्यक्रम

हां, माना जा रहा है कि योगी ने पीएम से अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर भी बात की है. अगले महीने राम मंदिर में यह कार्यक्रम है. पीएम मोदी अपने हाथों से यह पवित्र कार्य संपन्न करेंगे. योगी ने शनिवार को पीएम को भगवान राम पर लिखी एक पुस्तक भेंट की. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

cm yogi adityanath news

Trending news

योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
Election Commission news
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट