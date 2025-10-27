इस बार दिवाली के त्योहार पर यूपी सरकार में अंदरूनी मनमुटाव की खबरें छाई रहीं. अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले दिखे. उनके दोनों डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही जमे रहे. इससे पहले अखबारों में छपे विज्ञापन में भी उनके नाम गायब थे. पता चला कि राज्यपाल को आना था लेकिन दौरा कैंसल हो गया. तमाम कयासों और अटकलों के बीच सीएम योगी ने पिछले 24 घंटों के भीतर दिल्ली में ताबड़तोड़ कई मुलाकातें की हैं. वह पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले. पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के साथ उनकी मुलाकात करीब एक घंटे तक चली.

शाह और नड्डा के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीरें आईं. यूपी की राजनीति के लिहाज से इन मुलाकातों को अहम माना जा रहा है. समझा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद यानी नवंबर के आखिर में यूपी में संगठन और सरकार के भीतर कुछ बड़े फेरबदल की तैयारी है. यही वजह है कि जब शनिवार को योगी दो दिन के लिए दिल्ली आए तो रविवार को एक अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाजपा के टॉप नेताओं से मिलने पहुंच गए.

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार!@AmitShah pic.twitter.com/ZkSFowgTCu — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 26, 2025

'अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर'

पिछले दिनों योगी सरकार में अंदरूनी खींचतान की बात तब जोर पकड़ने लगी जब अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा. अयोध्या में दीपोत्सव पर यह विज्ञापन दिया गया था. अखिलेश ने लिखा, 'जनता पूछ रही है कि यूपी भाजपा सरकार में ‘उप मुख्यमंत्री’ के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या… विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं… कहीं यहां भी ‘हाता नहीं भाता’ या ‘प्रभुत्ववादी सोच’ तो हावी नहीं हो गई. अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर!'

गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार. इसी तरह उन्होंने एक पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया.

आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका सान्निध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है। हमारे लिए आपका पाथेय, नीति भी है और शक्ति भी। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी! pic.twitter.com/UU9Qms5qfJ — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 25, 2025

शनिवार को योगी ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था. माना जा रहा है कि योगी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए भी पीएम से समय लिया होगा. फोटो शेयर करते हुए योगी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. आपका सान्निध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है. हमारे लिए आपका पाथेय, नीति भी है और शक्ति भी. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी.

पीएम का स्पेशल कार्यक्रम

हां, माना जा रहा है कि योगी ने पीएम से अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर भी बात की है. अगले महीने राम मंदिर में यह कार्यक्रम है. पीएम मोदी अपने हाथों से यह पवित्र कार्य संपन्न करेंगे. योगी ने शनिवार को पीएम को भगवान राम पर लिखी एक पुस्तक भेंट की.