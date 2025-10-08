DNA: I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण

DNA Analsis: अब हम कट्टरपंथियों के सब्र का अखिल भारतीय DNA टेस्ट करेंगे, मित्रो, पिछले लगभग एक महीने से देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को भड़काने की साज़िश रची जा रही है. आई लव मोहम्मद विवाद के सहारे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा है. अब इस साज़िश में भड़काऊ पोस्टर की भी एंट्री हो गई है. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लिखा गया है- 'हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं'. गोरखपुर के घोसीपुरा मोहल्ले में एक दुकान के ऊपर लगे इस पोस्टर को आप गौर से देखिए इसमें बड़े-बड़े शब्दों में लिखा गया है आई लव मोहम्मद उसके ऊपर कब्र वाली बात लिखी गई है.

गोरखपुर में एक और पोस्टर लगाया गया था, जिसमें आई लव मोहम्मद के साथ लिखा था अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम पहली सफ यानी कतार में खड़े मिलेंगे. इस पोस्टर पर हंगामा मचने के बाद इसे उतार दिया गया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि पोस्टर लगाने का मक़सद क्या है.

अब आप पोस्टर के शब्दों को गौर से देखिए लिखा है- 'हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं'. साफ-साफ पता चलता है कि किसी को धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि हमने धैर्य बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर चुके हैं. हम अगर सामने आ जाएंगे तो तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे वहीं दूसरे पोस्टर में जंग की बात कही गई है. यानी एक तरफ़ तो आई लव मोहम्मद कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ धमकी दी जा रही है सवाल ये भी है कि धमकी किसको दी जा रही है.

क्या हिंदुओं को धमकी दी जा रही है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर है और वहीं ये पोस्टर लगाया गया है. योगी आदित्यनाथ ने ही बरेली में हिंसा के बाद दंगाइयों पर सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया था. उन्होंने ही दंगाइयों की डेंटिंग-पेंटिंग की बात कही थी. दंगाइयों को उसी भाषा में समझाने का आदेश दिया था, जिस भाषा में वो समझते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद बरेली में पुलिस ने सख़्त कार्रवाई की थी.

वैसे कब्र वाली ये धमकी कोई पहली बार नहीं दी गई है नागरिकता संशोधन कानून से लेकर वक़्फ़ संशोधन क़ानून तक- जब-जब मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारा जाता है, तब-तब उनके कुछ रहनुमाओं की तरफ़ से ये धमकी ज़रूर दोहराई जाती है. DNA मित्रो, धमकी वाला ये पोस्टर सिर्फ़ गोरखपुर में ही नहीं लगा है. मध्य प्रदेश के सागर में तो मिटने-मिटाने तक बात पहुंच गई है यहां आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर उसके साथ 'मिटने-मिटाने' की धमकी दी जा रही है.

वहीं भोपाल में आई लव मोहम्मद के साथ 'पूरी ज़िंदगी क़ुर्बान' करने की बात लिखी गई है. सवाल ये है कि मिटने-मिटाने के लिए कौन कह रहा है, किसके मिटने और किसको मिटाने की बात कही जा रही है, क़ुर्बानी कौन मांग रहा है. शहर-शहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, फिर झूठा नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है. मित्रो, गोरखपुर, सागर और भोपाल में तो पोस्टर के सहारे ही धमकी दी जा रही है लेकिन पीलीभीत में तो खुलेआम हिंदुओं को धमकाया जा रहा है. पीलीभीत के दुर्जनपुरकला गांव के एक मौलाना का वीडियो वायरल है. इस वायरल वीडियो में गांव की मस्जिद का मौलाना रेहान रज़ा ख़ान इशारों में हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहा है.

मित्रो, एक तरफ़ तो कल जमात-ए-इस्लामी हिंद के नेता आरोप लगा रहे थे कि बरेली के मुसलमानों को पुलिस-प्रशासन डरा रहा है, उन्हें ख़ौफ़ में डाला जा रहा है लेकिन पास के ही ज़िले पीलीभीत का मौलाना हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की बात कर रहा है. ये इनका सब्र है क्या हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की धमकी देने वाले सब्र में हैं? क्या कोई डरा हुआ व्यक्ति या समुदाय बहुसंख्यकों को ऐसी धमकी दे सकता है कभी नहीं, मौलाना रेहान रज़ा ख़ान का ये भड़काऊ बयान एक तरफ़ तो जमात-ए-इस्लामी के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करता है, और दूसरी तरफ़ मुस्लिमों के सब्र का सबूत देता है.

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मौलाना रेहान रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया है लेकिन अब ये भी हो सकता है कि मौलाना रेहान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ भी जमात-ए-इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे. वो आरोप लगा सकती है कि मौलाना रेहान रज़ा ख़ान पर ज़ुल्म किया जा रहा है ठीक उसी तरह जैसे कल जमात-ए-इस्लामी ने बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौक़ीर रज़ा को बेकसूर बताते हुए उन पर ज़ुल्म ढाने का आरोप लगाया था.

मित्रो, आई लव मोहम्मद के नाम पर पिछले 3-4 हफ़्तों से लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा था लेकिन जिस कानपुर शहर से विवाद की शुरुआत हुई, वो अब पूरी तरह शांत है. वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अब सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अब पता चल गया है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की थी लेकिन कानपुर के नाम पर देश के अलग-अलग राज्यों में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, झूठा नैरेटिव फैलाया गया. आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर-शहर प्रदर्शन इसी फ़र्ज़ी नैरेटिव का नतीजा था.

इसी झूठे नैरेटिव की वजह से बरेली में हिंसा की साज़िश रची गई लेकिन बरेली हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख़ और कार्रवाई के बाद पिछले कुछ दिनों से ये दुष्प्रचार दम तोड़ने लगा था. लोगों का सड़कों पर उतरना बंद हो गया था अब भड़काऊ पोस्टर, भड़काऊ बयानबाज़ी और मुसलमानों पर ज़ुल्म के फेक नैरेटिव के सहारे एक बार फिर से लोगों को सड़कों पर उतारने की साज़िश रची जा रही है आप खुद सोचिए, क्या बरेली में पुलिस पर पत्थर चलाने वाले..और मुर्शिदाबाद में चुन-चुनकर हिंदुओं के घर जलाने वाले सब्र में हैं?

DNA मित्रो, गोरखपुर में लगाए गए पोस्टर में सब्र का दावा किया जाता है लेकिन ये सब्र वक़्फ़ क़ानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कहां चला गया जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हरगोविंद दास और उनके जवान बेटे की हत्या की गई. ये सब्र उस समय कहां चला जाता है जब हिंदुओं के त्योहार के दौरान हिंसा होती है. अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडाल में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आई लव मोहम्मद के जवाब में एक हिंदू युवक ने आई लव महादेव का स्टेटस लगाने की अपील की थी.

ये सब्र उस समय कहां चला जाता है जब दिल्ली में नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर प्रदर्शन हिंसा में बदल जाता है...और अमेरिका के राष्ट्रपति के आने से ठीक पहले दिल्ली में दंगा हो जाता है. इस तरह गोरखपुर में लगाए गए पोस्टर में सब्र का दावा भी जमात-ए-इस्लामी के नैरेटिव की तरह ही झूठा है और मुसलमानों को भड़काने की साज़िश है. ऐसे भड़काऊ पोस्टर लगाने वालों पर सख़्त कार्रवाई ज़रूरी है. DNA मित्रो, आई लव मोहम्मद को लेकर हिंसा सिर्फ़ बरेली में ही नहीं हुई बल्कि उत्तराखंड के काशीपुर को जलाने की कोशिश भी की गई थी.

काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान रोके जाने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया था. सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया था. अब ऐसे लोगों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निशाना साधा है. ज़ी न्यूज़ के साथ EXCLUSIVE बातचीत में धामी ने कहा कि सड़कों पर उन्माद फैलाने की इजाज़त नही दी जा सकती.