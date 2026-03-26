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आपको कब्रिस्तान प्यारा था, लेकिन हमें... नवरात्र में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को खूब सुनाया

नवरात्र में माथे पर तिलक लगाए सीएम योगी ने मंच से जो कहा, सभागार में बैठे लोग जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. 2027 विधानसभा चुनाव का एक साल पहले ही टोन सेट करते हुए योगी ने सपा की पिछली सरकारों को जमकर सुनाया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:44 AM IST
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आपको कब्रिस्तान प्यारा था, लेकिन हमें... नवरात्र में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को खूब सुनाया

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से ललकारते हुए अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर हमला बोला. नवरात्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने साफ कहा कि पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था. पहले मंदिर को पैसा ही नहीं मिलता था. योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि साहब, आपने कब्रिस्तान का पैसा डायवर्ट कर दिया. हमने कहा- नहीं, डायवर्ट नहीं किया. यह सरकार का पैसा था. जनता का पैसा था. 

आगे सीएम ने अपने अंदाज में कहा कि आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया. हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा देंगे. यह सुनते ही सभागार में तालियां बजने लगीं. जय श्रीराम का उद्घोष होने लगा. 

योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जिसको जो प्यारा होता है, वो वही करता है. योगी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 साल पूरे होने पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. यहां भाजपा समर्थकों से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज होता जा रहा था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, जो उनको मुद्दा बनाने का मौका दे. उन्होंने भाजपाइयों से कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है. 

साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी

योगी ने सपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि डबल स्पीड से जब हम चलेंगे तो साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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