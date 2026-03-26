आपको कब्रिस्तान प्यारा था, लेकिन हमें... नवरात्र में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को खूब सुनाया

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से ललकारते हुए अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर हमला बोला. नवरात्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने साफ कहा कि पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था. पहले मंदिर को पैसा ही नहीं मिलता था. योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि साहब, आपने कब्रिस्तान का पैसा डायवर्ट कर दिया. हमने कहा- नहीं, डायवर्ट नहीं किया. यह सरकार का पैसा था. जनता का पैसा था.

आगे सीएम ने अपने अंदाज में कहा कि आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया. हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा देंगे. यह सुनते ही सभागार में तालियां बजने लगीं. जय श्रीराम का उद्घोष होने लगा.

आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं, Add Zee News as a Preferred Source जिसको जो प्यारा होता है, वो वही करता है... pic.twitter.com/rrSMGMGzPq — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 25, 2026

योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जिसको जो प्यारा होता है, वो वही करता है. योगी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 साल पूरे होने पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. यहां भाजपा समर्थकों से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज होता जा रहा था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति ना मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, जो उनको मुद्दा बनाने का मौका दे. उन्होंने भाजपाइयों से कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है.

साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी

योगी ने सपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि डबल स्पीड से जब हम चलेंगे तो साइकिल हमेशा पंक्चर ही रहेगी, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी.