DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी

DNA Analysis: योगी के शासन में उनके आध्यामिक अनुशासन का बल...किस तरह काम आता है. इसका असर उनके सख्त प्रशासन के बाद आए प्रदेश के कानून व्यवस्था के आंकड़े भी दे रहे हैं. एनसीआरबी के इन आंकड़ों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून-व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही है. यूपी में प्रति एक लाख जनसंख्या पर औसत 335.3, जबकि राष्ट्रीय औसत 448.3 है. राज्य के हालिया इतिहास में पहली बार किसी वर्ष में सांप्रदायिक दंगों का आंकड़ा शून्य बताया गया है. देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर का राष्ट्रीय औसत से एक चौथाई कम होना. डकैती और लूट जैसे मामलों में 80% से अधिक की गिरावट का दावा किया गया है. यूपी सरकार महिला अपराधों के मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में देश में नंबर वन पर है.

योगी खुद महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को रावण दुर्योधन और दुहसाशन कहते हैं. और अब महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर उनके कड़ी कार्रवाई का असर खुद महिलाओं को भी नजर आ रहा है? विजयादशमी के त्यौहार से ठीक पहले भी दंगों और हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी. आज योगी ने विजय रथ पर शोभा यात्रा निकाली. ये अधर्म पर धर्म के विजय की प्रतीक यात्रा थी. ये यात्रा बता रही थी यूपी में सनातन सुरक्षित है. धर्म सुरक्षित है. लेकिन इसी यूपी में आज भी खुलासे हुए किस तरह बरेली में मस्जिदों के अंदर दंगाइयों को ठहराकर हिंसा की जानी थी.

बिहार और बंगाल से यूपी को जलाने के लिए लोग आए थे. लेकिन दंगे ना हों इसलिए यूपी पुलिस सतर्क थी. यही वजह है दंगों के मास्टरमाइंड पकड़े गए. और अब सलाखों के पीछे हैं. अच्छी कानून व्यवस्था भी रामराज्य का आधार है. और योगी आदित्यनाथ का नगर भ्रमण जिसे शोभायात्रा कहते हैं उसकी तुलना भी प्रतीकात्मक रूप से प्रभु राम की अयोध्या वापसी के बाद हुई विजय यात्रा से की जा सकती है. क्योंकि योगी जिस रथ पर सवार हैं उसे विजय रथ ही कहते हैं.

विजयादशमी पर योगी आदित्यनाथ का नगर भ्रमण

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा विजयादशमी पर नगर भ्रमण करना या शोभायात्रा निकालना नाथ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण और पुरानी परंपरा है, जिसे 'राजयोगी' परंपरा भी कहते हैं. जिसका प्रयोजन केवल घूमना नहीं है, बल्कि पीठाधीश्वर द्वारा अपने शिष्यों और भक्तों को दर्शन देना और उन्हें आशीर्वाद देना है. विजयरथ पर सवार होकर यात्रा करना गोरखनाथ पीठ के 'राज' यानि आध्यात्मिक नेतृत्व और शक्ति को दर्शाता है.

यूपी में सनातन की अलख

विजयादशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी देखी जा रही होगी. यूपी में सनातन की अलख जगाने वाली इस तस्वीर को देखकर पश्चिम बंगाल की भी एक तस्वीर याद रही है. यूपी में रामराज्य लाने की बात हो रही है. लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गापूजा के दौरान काबा और मदीना के गीत गाए गए थे. मां दुर्गा के सामने काबा और मदीने के गीत सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तालियां बजाई थीं. यूपी की तस्वीरों और पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को एक साथ देखकर समझा जा सकता है.

बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में अजान का टाइम

​किस राज्य से देश को क्या संदेश मिल रहा है. बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में अजान का टाइम लिखा जा रहा है. काबा और मदीना के गीत गाए जा रहे हैं. जबकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता को तिलक लगा रहे हैं. विजयादशमी में ये तस्वीरें धर्म के विजय के प्रतीक हैं.

सनातन को दुश्मनों से सतर्क रहना होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं सनातन के दुश्मनों से सतर्क रहना होगा. आज विजयादशमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और अवतार नजर आया. सीएम योगी ने आज दंडाधिकारी की भूमिका भी निभाई, उन्होंने 'संतों की अदालत' लगाई. संतों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी किया. इस अदालत की वजह से भी विजयदशमी का दिन नाथ संप्रदाय के साधु-संतों के लिए विशेष होता है. क्योंकि इस दिन गोरखपुर में इनकी अदालत लगती है. साधु-संतों के विवादों का निपटारा होता है.

योगी को ये विशेष जिम्मेदारी क्यों मिलती है?

अब आप समझिए आखिरकार योगी को ये विशेष जिम्मेदारी क्यों मिलती है? जो भी अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा का अध्यक्ष होता है, उसे निपटारा करने का अधिकार मिलता है. अगर किसी को दंड देने की जरूरत है तो इसी दिन दिया जाता है. सीएम योगी गोरक्षापीठाधीश्वर होने के साथ ही नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं. इसलिए वह हर साल साधु-संतों की अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं.

योगी आदित्यनाथ के क्रोध का ज्वालामुखी

हालांकि सीएम योगी विजयादशमी के दिन साधु संतों के विवादों का निपटारा करते हैं, लेकिन सनातन के पर्वों और साधु संतों के दुश्मनों का हिसाब वो साल के 365 दिन करते रहते हैं, जो त्योहार सनातन की श्रद्धा से जुड़े हैं. उनमें कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करे तो योगी आदित्यनाथ के क्रोध का ज्वालामुखी फट जाता है. बरेली में विजयादशमी से पहले हिंसा की साजिश ने इसीलिए मुख्यमंत्री को गुस्सा दिला दिया था. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का यह सनातनी अवतार केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है. यह प्रदेश में सनातन की शक्ति को इस रूप में बढ़ा रहा है कि यह आम जनता में यह दृढ़ विश्वास भरता है कि न्याय और धर्म की जीत सुनिश्चित है, और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर चलती है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता. योगी आदित्यनाथ का यह पराक्रमी अनुष्ठान हर सनातनी को अपने जीवन में अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का आध्यात्मिक बल प्रदान करता है.