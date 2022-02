'सपा का विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री तक', जमकर बरसे सीएम योगी; जानें और क्या बोले

अलीगढ़ः उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव को लेकर सियायी जंग तेज होती जा रही है. राज्य में भाजपा और सपा एक-दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर हैं. इस क्रम में सीएम योगी धुंआधार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं. आज रविवार को उन्होंने अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला.

सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि एक बार सपा के नेता से उनकी बातचीत हो रही थी. तब सपा नेता ने विकास के बारे में पूछा. मैंने उन्हें बताया कि हमारी सरकार में अयोध्या-काशी का विकास हुआ. भाजपा सकरार में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई. माफिया जो बेटी-बहनों की सुरक्षा के लिए खतरे थे, उनकी 2046 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया.

#WATCH | I've asked an SP leader that our development works are seen but have you done any development work?... He said we've built boundaries of 'Kabristan'. Today it is the need to tell them to take votes from 'Kabristan' only: UP CM Yogi Adityanath in Aligarh pic.twitter.com/2ETwJQ6LMU

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2022