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'टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल...' ममता के गढ़ में योगी का जोरदार हमला, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड

योगी की बंगाल के जोरासांको रैली में आए एक बच्चे ने काफी चर्चा बटोरी. कैमरे ने उस पर फोकस किया, तो पता चला कि वह योगी से बुलडोजर की डिमांड वाला फोटो फ्रेम लेकर आया था. योगी ने यहां ललकारा कि टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:34 PM IST
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'टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल...' ममता के गढ़ में योगी का जोरदार हमला, रैली में बच्चे की बुलडोजर डिमांड

पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं. आज जोरासांको में रैली करते हुए योगी ने कहा कि यह क्षेत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का ठाकुरबाड़ी है. साहित्य के लिए पहली बार किसी भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था. पूरा भारत गौरव करता है. दुखद है कि गुरुदेव के उस हेरिटेज परिसर में, जहां उनकी तस्वीर लगनी चाहिए थी, जहां भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए थी, वहां पर टीएमसी के गुंडों ने जबरन कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया. यह भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है. 

अपने अंदाज में गरजते हुए सीएम योगी ने कहा कि बंगाल को टीएमसी की गुलामी से मुक्त कराने का अवसर आपके सामने है. पहले पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल आता था. शोध होते थे, ज्ञान की धरा थी... हालांकि, पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 साल से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे यत्न कर रहे हैं.

योगी अपनी हर रैली में TMC का मतलब- टेरर, माफिया राज और करप्शन बता रहे हैं. उन्होंने कहा, 'बंगाल की धरती काबा की नहीं, मां काली की रहेगी, TMC के गुंडों का उपचार, डबल इंजन की भाजपा सरकार.'

योगी का दावा, बंगाल में 7000 उद्योग बंद

यूपी के सीएम ने कहा कि बंगाल आज बदहाल है, जो ज्ञान की धरा थी आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है. 10 साल में ही 7,000 से ज्यादा बड़े उद्योग बंगाल में बंद हुए है. 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुए हैं, लेकिन TMC और ममता दीदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. बुआ और भतीजे, दोनों बंगाल के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं. कोलकाता का मेयर बोलता है कि उर्दू चलेगी. मैं कहता हूं कि बंगाली अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है. टीएमसी के लोगों को बताने की आवश्यकता है कि काबा से नहीं, बंगाल की पहचान कालीबाड़ी से है. 

योगी ने आगे आरोप लगाया कि बंगाल में धड़ल्ले से गोहत्या होती है. भगवान राम के नाम से ममता दीदी को चिढ़ है. शोभायात्रा पर बैन लगता है. दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है. व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं. टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूलते हैं.

पढ़ें: बाहर से लाए गए सभी पार्टी वर्कर बाहर निकलें... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी खींची गई 'लक्ष्मण रेखा'

 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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