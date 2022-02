CM योगी का निशाना- यूपी में पहले ईद पर नहीं, दिवाली पर होती थी बिजली की कटौती

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने को लेकर दम भरा है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले राज्य में बिजली का राजनीतिकरण भी किया जाता था. कहा, 'पहले कहा जाता था कि ईद और मुहर्रम पर बिजली होगी लेकिन होली, दिवाली पर नहीं,' उन्होंने कहा कि आज इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है. डबल इंजन वाली सरकार में लोगों को हर महीने विभिन्न वस्तुओं के साथ राशन की दोहरी खुराक मिल रही है. कुशीगनर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया.

सीएम योगी नहीं रुके उन्होंने कहा,' 10 मार्च के बाद जब डबल इंजन की सरकार राज्य में बनेगी तब उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में मुफ्त में रसोई गैस देंगे और सभी 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को परिवाहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

Earlier electricity was also politicized.There'll be electricity on Eid & Muharram but not on Holi,Diwali. But no such discrimination today. In double-engine govt, people are getting a double dose of ration every month along with various items: UP CM Yogi Adityanath in Kushinagar pic.twitter.com/lDlPj76lmr

