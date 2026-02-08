'चाइनीज मांझा मिला तो जमानत कराते घूमना... जेल जाना तय', इस राज्य में सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन

Advertisement
Chinese Manjha: चाइनीज मांझा देश में महामारी बन चुका है. जान बचाने के लिए पुलिस को खानापूर्ति नहीं बल्कि खुद संज्ञान लेकर जितनी सख्ती बरतने की जरूरत है. उसके पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है. क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के मुखिया ने कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतें हादसा नहीं बल्कि हत्या के समान मानी जाएंगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:30 AM IST
Chinese Manjha news: देशभर में चीनी मांझे से अनगिनत लोगों और पशु-पक्षियों की मौत हो चुकी है. आए दिन कहीं न कहीं से महामारी बन चुकी इस समस्या के केस आते रहते हैं. मांझा बेचने वालों पर जब से सख्ती शुरू हुई है तबसे मांझे का कारोबार करने वाले लोगों की सांसें भी फूलने लगी हैं. ऐसा नहीं है कि देश की अदालतों ने पुलिस को अबतक गैरइरादतन हत्या के मामलों के जिम्मेदार इस 'औजार' को बेचने वालों की धरपकड़ के आदेश नहीं दिए. लेकिन पुलिस है कि अपने ढर्रे पर चलती है. जब सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश आता है तब अचानक जागने वाली पुलिस हजारों रुपये का चाइनीज मांझा जब्त करके कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे से इस बीमारी को मिटाने का ऐलान हुआ, तो लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा, जब लोगों के गले काटने वाले इस चाइनीज मांझे की एक भी चकरी पूरे भारत में नहीं मिलेगी. 

योगी के अल्टीमेटम  और सख्ती का असर!

UP के CM  योगी आदित्यनाथ ने जब से कहा है कि जिनपिंग का मांझा बेचने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, तब से शहर-शहर हड़कंप मचा है. जनता की जान लेने वाली लापरवाही के विरुद्ध यूपी के सीएम ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर नया आदेश दिया. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक साथ यूपी के सभी जिलों में दुकान दर दुकान चाइनीज मांझे की खोज शुरू हुई. हाथ में लटाई और लटाई से धागे तोड़ते पुलिसवाले नगर-नगर नजर आए. हर जगह पुलिसवाले खरीदने के लिए धागे की मजबूती जांचने नहीं, बल्कि जहरीले चाइनीज मांझा बेचने वालों की नकेल कसने आए हैं. गोरखपुर से लखनऊ और पश्चिमी यूपी तक सीएम योगी के आदेश का तगड़ा असर दिखा. शहर दर शहर पुलिसवाले लटाई-पतंग बेचने वाली दुकानों में जाकर चेकिंग करते नजर आए. 

चाइनीज मांझा मिला तो जेल जाना तय: पुलिस

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी यानी वाराणसी की दालमंडी गली और पुराने गलियों में मांझे के बड़े व्यापारियों के यहां रेड पड़ी. अलीगढ़ की पुलिस भी दुकानों से लेकर अपने मुखबिरों से ये पता लगाने की कोशिश करती नजर आई कि कौन-कौन तीस मार खां, चाइनीज मांझा बेच रहा है. हालांकि जिन-जिन दुकानों में जांच पड़ताल की गई, उनमें कहीं भी चाइनीज मांझा नहीं मिला.

इसी तरह समूचे प्रदेश में जांचप-पड़ताल चल रही है. पुलिस का कहना है कि जिसके पास भी चाइनीज मांझा मिल गया, उसका जेल जाना तय है.

यूपी में चाइनीज मांझे की बिक्री 2016 से ही प्रतिबंधित है. इसके बावजूद अवैध रूप से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों से चाइनीज मांझा लाकर यूपी के बाजारों में बेचा जाता है. यूपी में प्रतिबंधित होने के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की घुसपैठ किस तरह है उसे हम आंकड़ों में बताना चाहेंगे.

चाइनीज मांझे की सेल के आंकड़े-यूपी में 30 करोड़ का कारोबार!

बरेली जैसे शहर जो पतंग उद्योग का बड़ा केंद्र हैं, वहां पहले सूती मांझे का सालाना कारोबार लगभग 45 से 50 करोड़ रूपये का हुआ करता था, जो घटकर अब आधा हो गया है. अनुमान है कि चाइनीज मांझे की बिक्री की वजह से सद्दी यानी सफेद वाली पुरानी डोर का कारोबार मंदा हुआ है.

कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में चाइनीज मांझे का सालाना कारोबार 30 करोड़ रुपये तक का है. जाहिर है कि कुछ लोग अवैध तरीके से चाइनीज मांझा बेचते हैं. जब पुलिस की छापेमारी चल रही थी, उसी दौरान अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पतंग के साथ एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें लिखा कि जो कटी पतंग पीछे के घर से आकर गिरी है, उसमें तो चीनी मांझा लगा दिख रहा है. चोरी-छिपे बेचे जा रहे चाइनीज मांझे से सिर्फ पतंग नहीं बल्कि जीवन की डोर भी कैसे खतरे में रहता है. उसका आंकड़ा आइए आपको बताते हैं. अकेले उत्तर प्रदेश में हर साल चाइनीज मांझे से औसतन 5 से 10 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि घायल होने वालों का आंकड़ा सैकड़ों में होता है. 

चाइनीज मांझे से हुई मौतें अब हादसा नहीं हत्या के समान मानी जाएगी!

कुछ ही दिन पहले लखनऊ में मोहम्मद शोएब नाम के एक युवक की मौत हुई थी. जौनपुर में भी एक डॉक्टर की जान चली गई थी. इसी वजह से अब योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाइनीज मांझे से हुई मौतों को साधारण हादसा नहीं बल्कि हत्या के समान माना जाएगा. योगी ने पूरे प्रदेश में एकसाथ अभियान चलाने के लिए कहा. जैसे यूपी पुलिस पूर्वांचल से लेकर अवध रुहेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक एक साथ अपराधियों को दौड़ा-दौड़ाकर घसीटती है, उसी तरह पूरी यूपी पुलिस एकसाथ चाइनीज मांझा माफिया की नकेल कसने के लिए दबिश दे रही है. 

मौत का सामान... नाम चाइनीज लेकिन है मेड इन इंडिया

अधिकांश चाइनीज मांझा भारत में बनता है, सिर्फ इसका मुख्य कच्चा माल सिंथेटिक पॉलिप्रोपाइलीन या नायलॉन फिलामेंट ही चीन से आयात होकर आता है. चाइनीज मांझे में सिर्फ कांच का पाउडर नहीं बल्कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टंगस्टन कार्बाइड, लेड और  स्टील डस्ट जैसे मेटल यानी धातु के कण मिलाए जाते हैं. धातु पाउडर वाली कोटिंग की वजह से अगर यह हाई-टेंशन बिजली की तारों से टकराए तो करंट दौड़ने का खतरा बढ़ जाता है. चाइनीज मांझा इतना पतला और पारदर्शी होता है कि पक्षी तक नहीं देख पाते और मारे जाते हैं. 80-90% गंभीर पक्षी हादसे चाइनीज मांझे से ही होते हैं.

किन नामों से मिलता है चाइनीज मांझा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकानदार इसे 'नंबर 10', 'सुपर शार्प', 'फास्ट कट', 'इम्पोर्टेड', 'प्रोफेशनल' जैसे कोड नेम से बेचते हैं ताकि पुलिस को शक ना हो. लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ यूपी से चाइनीज मांझें को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अंग्रेज दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने कहा है कि 'कानून का पहला उद्देश्य जीवन की सुरक्षा है.' यही कारण है चाइनीज मांझे से मौत को उन्होंने हत्या की श्रेणी कर दिया है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

