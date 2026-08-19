/CNG पंप पर धमाके से बचना है तो तुरंत बदलें ये आदतें; 10 अहम सवालों के आसान जवाब

बुधवार (19 अगस्त) को दिल्ली में CNG जी भरवाते समय एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. ऐसा नहीं है कि इस तरह का हादसा कोई पहली बार हुआ हो. आखिरकार ऐसे हादसों के बावजूद हम सावधान क्यों नहीं रहते हैं? अगर आप CNG भराने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे कि CNG पंप पर व्हीकल में गैस भरवाते समय आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.
CNG पंप पर गैस भरवाते समय हर किसी के दिमाग में कई सवाल उठते हैं. जैसे कि गाड़ी का इंजन CNG लेते समय स्टार्ट रहना चाहिए या बंद? CNG भरवाते समय अपनी गाड़ी से आपको कितनी दूरी पर खड़े होना है? क्या CNG भरवाते समय हमें मोबाइल फोन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? ऐसे ही 10 सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं. इसके लिए IGL ने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बताए हैं.
प्रश्नः क्या CNG भरवाते समय हमें अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखना चाहिए?
उत्तरः इस सवाल का जवाब है कि CNG पंप पर गैस भरवाने से पहले गाड़ी के इंजन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए. CNG एक हाईप्रेशर गैस है इसकी फिलिंग के दौरान किसी भी तरह की संभावित चिंगारी या अग्नि के सोर्स से बचने के लिए गाड़ी के इंजन का बंद रहना बहुत जरूरी है. फिलिंग पूरी होने और कर्मचारी के निर्देश के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करें. CNG भरवाने से पहले सभी यात्रियों को गाड़ी से उतार देना चाहिए.
प्रश्नः हमें अपनी गाड़ी में CNG भरवाने के कितनी देर बाद गाड़ी को स्टार्ट करनी चाहिए?
उत्तरः सबसे पहले हमे ये देखना है कि हमारी गाड़ी में सीएनजी भर चुकी है या नहीं. सीएनजी भरने के बाद जब नोजल को गाड़ी से हटा लिया जाए और फिलिंग पूरी हो जाए तो वहां तैनात स्टेशन कर्मचारी का संकेत मिलने के बाद ही आप गाड़ी को स्टार्ट करें. इस दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि गाड़ी से कहीं कोई असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है.
प्रश्नः जब हम गाड़ी में CNG भरवा रहे होते हैं तो उस समय हमें अपनी गाड़ी से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए?
उत्तरः हर CNG स्टेशन पर गैस भरते समय कोई गाड़ी से दूर खड़े होने के लिए कोई निर्धारित पैमाना नहीं है. गाड़ी में CNG भरते समय आपको स्टेशन के एक सुरक्षित एरिया में खड़े होना चाहिए या फिर जहां पर उनके कर्मचारी आपको बताएं आप उस जगह भी खड़े हो सकते हैं. ऐसे में आपको नोजल, गाड़ी के सिलेंडर या फिर पाइप के पास खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होती है.
प्रश्नः क्या हम अपनी गाड़ी में CNG भरवाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं?
उत्तरः अपनी गाड़ी में CNG भरवाते समय हमें अनावश्यक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचना चाहिए. इस दौरान हमें सीएनजी स्टेशन के प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए. असली खतरा किसी संभावित गैस रिसाव का होता है. इसलिए CNG भरवाते समय माचिस, लाइटर या मोबाइल जैसी कोई भी चीज वहां नहीं रखनी चाहिए जिससे कि कभी भी चिंगारी निकल सकती है.
प्रश्नः जब हम CNG स्टेशन पर अपनी गाड़ी में गैस भरवा रहे होते हैं तो ऐसे समय गाड़ी में किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं?
उत्तरः सीएनजी फिलिंग स्टेशन में रहने के दौरान अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से बचना चाहिए. खासकर मोबाइल, चार्जर या किसी अन्य उपकरण के इस्तेमाल पर स्टेशन के निर्देशों का पालन करें. वाहन की इलेक्ट्रिकल प्रणाली से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें और इंजन बंद रखें.
प्रश्नः जब हम अपनी गाड़ी में CNG भरवा रहे होते हैं तो उस समय ड्राइवर को गाड़ी के किस हिस्से के पास खड़े होने से बचना चाहिए?
उत्तरः गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय ड्राइवर को वहां पर बताए गए सुरक्षित स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए. इस दौरान ड्राइवर को फिलिंग कनेक्शन, नोजल, गैस पाइप और सिलेंडर के आसपास खड़े होकर सीएनजी फिलिंग की प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. वहां पर तैनात प्रशिक्षित कर्मचारी को ही उसका काम करने दीजिए.
प्रश्नः क्या CNG किट में लगे गैस सिलेंडर की समय-समय पर टेस्टिंग जरूरी है?
उत्तरः हां, यह बहुत ही जरूरी है. सीएनजी गाड़ियों के लिए जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों के मुताबिक वाहन में लगे CNG सिलेंडर की समय-समय पर जांच करवानी चाहिए. ऐसे सिलेंडरों की टेस्टिंग की अवधि 3 साल बताई गई है. टेस्ट की तारीख खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है, तो सिलेंडर की दोबारा जांच अधिकृत टेस्टिंग सेंटर से करवानी चाहिए.
प्रश्नः क्या हम अपनी कार में किसी भी सिलेंडर को CNG के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
उत्तरः नहीं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. LPG, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एसिटिलीन के सिलेंडर CNG के लिए नहीं होते. CNG गैस गाड़ियों में हाई प्रेशर पर भरी जाती है. इसलिए वाहन में सिर्फ निर्धारित मानकों के मुताबिक बनाए गए और अधिकृत रूप से प्रमाणित CNG सिलेंडर ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए.
प्रश्नः अपनी गाड़ी में CNG भरवाते समय अगर उसका नोजल फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
उत्तरः अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि सीएनजी भरवाते समय उसका नोजल आपकी गाड़ी में फंस जाए तो ऐसे समय आप को उस नोजल को खुद खींचने या पाइप-कनेक्शन खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसके लिए आपको तुरंत स्टेशन से प्रशिक्षित कर्मचारी को बुलाना चाहिए, जो उस फंसे नोजल को आपकी गाड़ी से डिस्कनेक्ट करे. जब तक समस्या हल न हो, वाहन को स्टार्ट न करें और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखें.
प्रश्नः हमें अपनी गाड़ी में CNG किट और सिलेंडर कहां से लगवाना चाहिए?
उत्तरः हमें अपनी गाड़ी में CNG किट या सिलेंडर सड़क के किनारे तैनात किसी भी रेट्रोफिटर से नहीं लगवानी चाहिए. इसके लिए हमें अधिकृत और लाइसेंस होल्डर रेट्रोफिटर से ही सीएनजी किट और सिलेंडर लगवाना चाहिए. अन्यथा यह गंभीर और जोखिम भरा साबित हो सकता है। सिलेंडर और किट की फिटिंग निर्धारित सुरक्षा मानकों के मुताबिक होना बहुत जरूरी है.