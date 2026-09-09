/भारत रत्न वैज्ञानिक CNR Rao को समन: स्पेलिंग में एक अक्षर की चूक, SIR जांच में फिर सामने आया बड़ा विवाद

कर्नाटक में वोटर लिस्ट की खास जांच के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित 92 साल के वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव को अपनी पहचान साबित करने के लिए तलब किया गया है. कर्नाटक में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर पाया गया, जो 'सेल्फ नेम मिसमैच' में आता है.
दरअसल, जब किसी वोटर का नाम 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट और आज की नई वोटर लिस्ट में अलग-अलग दिखता है (जैसे स्पेलिंग में कोई गलती), तो सिस्टम इसे 'सेल्फ नेम मिसमैच' कहता है. यानी फॉर्म में आपने जो पुराना नाम भरा, वह मौजूदा लिस्ट के नाम से मेल नहीं खाया. इसी तकनीकी खामी के चलते चुनाव अधिकारियों ने उन्हें नोटिस थमा दिया.
सीएनआर राव के मामले में स्पेलिंग की गलती पाई गई है. वोटर लिस्ट में उनके नाम C N R Rao के आगे 'Prof' की जगह गलती से 'Proff' लिख गया था, मतलब उनके नाम में एक 'F' ज्यादा रहा. इसी छोटी सी स्पेलिंग की गलती पर अधिकारियों ने इसे 'नेम मिसमैच' मान लिया. इसके बाद 92 साल के बुजुर्ग वैज्ञानिक को खुद दफ्तर आकर पेश होने का नोटिस भेज दिया.
प्रक्रिया के अनुसार, जिस व्यक्ति के नाम पर नोटिस जारी होता है, उसे खुद सुनवाई में शामिल होना पड़ता है. इसी नियम का हवाला देते हुए 92 वर्ष की उम्र में प्रो. राव को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के पास मल्लेश्वरम स्थित केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नाम की स्पेलिंग में भी इसी तरह की विसंगति सामने आई थी. हालांकि, उस मामले में चुनाव आयोग ने उम्र और स्थिति को देखते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी.
प्रोफेसर सीएनआर राव को विज्ञान के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान के लिए साल 2014 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था. वह सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद यह सम्मान पाने वाले देश के तीसरे वैज्ञानिक हैं. राव ने 1976 में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट की स्थापना की थी, वे 1984 से 1994 तक IISc के निदेशक रहे हैं.
कर्नाटक में वोटर लिस्ट की जांच (SIR) का काम 17 अगस्त को पूरा हो चुका है. इसके बाद मिली आपत्तियों और जारी किए गए नोटिसों पर चुनाव आयोग में 23 सितंबर तक सुनवाई चलेगी. एसआईआर के दौरान सिर्फ प्रो. सीएनआर राव ही नहीं, बल्कि कई अन्य जानी-मानी हस्तियों के साथ भी इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं. इनमें पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़, अभिनेता प्रकाश राज और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है.