Coal Bowl of India: वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’

GK: देश की शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा यानी कंपटीटिव एक्जाम हो जिसमें जीके यानी जनरल नॉलेज के सवाल न पूछे जाते हों. UPSC से लेकर SSC तक जीके के सवाल पूछे जाते हैं. आजकल तो LKG-UKG के बच्चों को भी GL जबरदस्त नॉलेज होती है. होशियार बच्चों का दिमागी स्तर यानी IQ लेवल गजब का होता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:21 PM IST
Coal Bowl of India: देश की शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें जीके (GK) यानी जनरल नॉलेज के सवाल न पूछे जाते हों. UPSC से लेकर SSC तक जीके के सवाल पूछे जाते हैं. आजकल तो LKG-UKG के बच्चों को भी GK की जबरदस्त नॉलेज होती है. बच्चों का दिमागी स्तर यानी IQ लेवल गजब का होता है. कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो जिनके जवाब जानना हर किसी को अच्छा लगता है भले उन्हें कंपटीशन क्लियर न करना हो, फिर भी जनरल नॉलेज में सबकी दिलचस्पी होती है. ऐसा ही एक सवाल आपसे पूछते हैं, जिसे पढ़कर आप खुद जज कीजिए कि आपको सवाल का जवाब मालूम है या नहीं.

सवाल - भारत का वो राज्य कहलाता है कोयले का कटोरा, इसे कोल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं?

जवाब- आपने धान का कटोरा, चीनी का कटोरा के बारे में पढ़ा या सुना होगा. जनरल नॉलेज के सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो भारत में पश्चिम बंगाल को सबसे बड़े धान उत्पादक का रुतबा हासिल है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने 'धान का कटोरा' नाम से अपनी पहचान बनाई है. धान का कटोरा (Dhan ka Katora) छत्तीसगढ़ को कहा जाता है क्योंकि यहां धान (चावल) का उत्पादन ज्यादा होता है. हालांकि पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के किसान भी अपनी पहचान इससे जोड़ते हैं.

इसी तरह चीनी का कटोरा की बात करें तो 'चीनी का कटोरा' (Sugar Bowl) क्यूबा को 'विश्व का चीनी का कटोरा' कहा जाता है क्योंकि वहां चीनी उद्योग बहुत बड़ा है, वहीं भारत में यूपी को इसका दर्जा दिया जाता है क्योंकि यह राज्य गन्ने की पैदावार में सबसे आगे है.

कोयले का कटोरा

देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में टॉप पर झारखंड है. झारखंड को कोयले का कटोरा (Coal Bowl) कहा जाता है, क्योंकि यह देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों और उत्पादन का केंद्र है, खासकर झरिया, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जैसे क्षेत्रों के कारण. यहां आज भी कोयले के उच्च भंडार हैं. भारत के कुल कोयला भंडार का 26% से अधिक झारखंड में है. धनबाद से लेकर बोकारो तक फैले कोयला क्षेत्र न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करते हैं. झारखंड के कोयला संसाधन देश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. इसे भारत का ‘कोल हार्ट’ भी कहते हैं.

भारत के कोयला भंडार में सबसे आगे कौन? जानिए टॉप 3 राज्य

देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार ओडिशा राज्य में है. जहां भारत के कुल कोयले का करीब 25.1% हिस्सा है. तलचर और इब वैली जैसे बड़े कोयला क्षेत्र इस राज्य को ऊर्जा सेक्टर में बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं. ओडिशा के इन संसाधनों का सीधा योगदान देश की पावर और इंडस्ट्रियल जरूरतों को पूरा करने में होता है. पहली और दूसरी रैंक के बीच कांटे की टक्कर है.

इस मामले में तीसरे पायदान पर छत्तीसगढ़ है जिसके पास भारत के कुल कोयला भंडार का 18.1% हिस्सा है. कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे हैं. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा आधार बनने की क्षमता रखता है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

