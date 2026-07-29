'History Will Be Kinder to Me...', निधन के डेढ़ साल बाद सच साबित हुई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात; कोयला घोटाला में SC से मिली क्लीन चिट

आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि स्पेशल सीबीआई जज भरत पराशर के पास CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट को खारिज कर , उन्हें समन करने का कोई पुख्ता कारण नहीं था. कोर्ट ने कहा कि हम इस समन की वैधता को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की अर्जी को स्वीकार करते है. CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हम इस केस को बंद कर रहे है.