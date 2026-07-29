'History Will Be Kinder to Me...', निधन के डेढ़ साल बाद सच साबित हुई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात; कोयला घोटाला में SC से मिली क्लीन चिट

जनवरी 2014 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा था कि 'History will be kinder to me: यानि भविष्य में इतिहास उनके साथ इंसाफ करेगा, उनके काम का निष्पक्ष मूल्यांकन होगा.
आज उनकी बात कोर्ट में सही साबित होती नजर आई. उनके निधन के डेढ़ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कि कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें जारी किया समन गलत है. यह समन निचली अदालत के जज ने CBI की ओर से दो क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए जारी किया था.
आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि स्पेशल सीबीआई जज भरत पराशर के पास CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट को खारिज कर , उन्हें समन करने का कोई पुख्ता कारण नहीं था. कोर्ट ने कहा कि हम इस समन की वैधता को चुनौती देने वाली मनमोहन सिंह की अर्जी को स्वीकार करते है. CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हम इस केस को बंद कर रहे है.
यह मामला ओडिशा के ता लबीरा कोयला ब्लॉक के 2005 में आवंटन से जुड़ा था. तब यह आरोप लगा था कि आदित्य बिड़ला समूह के हिंडाल्को को इस आवंटन में नियमों से हटकर लाभ पहुंचाया गया. स्पेशल सीबीआई जज भरत पराशर ने 11मार्च 2015 में मनमोहन सिंह को समन जारी किया था. कोर्ट ने उन्हें 8 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया था.
हालांकि इस समन के खिलाफ ममनोहन सिंह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर 1 अप्रैल 2015 को इस समन पर रोक लगा दी थी.इस वजह से उनको कभी कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा. हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक लंबित रहा और समन की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं आ सका.इसी बीच दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हो गया.
आज यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने लगा. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए.उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद भले ही यह अपील तकनीकी रूप से खत्म (Infructuous) हो गई हो, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की थीं, उन्हें हटाया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की यह अपील तकनीकी रूप से समाप्त मानी जा सकती थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये देखना जरूरी था कि निचली अदालत का यह फैसला कानूनन वैध है या नहीं, इसलिए हमने CBI की दोनों क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि निचली अदालत जज ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते समय तय कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं किया. उनके पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था, जिसके आधार पर क्लोजर रिपोर्ट ठुकराकर उन्हें समन किया जाता.