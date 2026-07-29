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'History Will Be Kinder to Me...', निधन के डेढ़ साल बाद सच साबित हुई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात; कोयला घोटाला में SC से मिली क्लीन चिट

भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वह बात सही होती नजर आ रही है, जब उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 'History will be kinder to me. पूर्व पीएम के निधन के करीब डेढ़ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कि कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें जारी किया समन गलत है.

Written ByArvind SinghEdited Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:33 PM IST
'History Will Be Kinder to Me...', निधन के डेढ़ साल बाद सच साबित हुई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात; कोयला घोटाला में SC से मिली क्लीन चिट

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Arvind Singh

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अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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