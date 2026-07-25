भारतीय नौसेना में INS मलवन की कमीशनिंग से तटीय सुरक्षा को मिली बड़ी मजबूती

माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से दूसरी, INS मलवन को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से भारत की तटीय रक्षा को बड़ी मजबूती मिली है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित यह जहाज भारतीय तट के पास समुद्र के अंदर से होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए उन्नत पनडुब्बी-रोधी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता रखता है,