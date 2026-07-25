/भारतीय नौसेना में INS मलवन की कमीशनिंग से तटीय सुरक्षा को मिली बड़ी मजबूती

माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) में से दूसरी, INS मलवन को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से भारत की तटीय रक्षा को बड़ी मजबूती मिली है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित यह जहाज भारतीय तट के पास समुद्र के अंदर से होने वाले खतरों को खत्म करने के लिए उन्नत पनडुब्बी-रोधी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता रखता है,
- प्राथमिक भूमिका: उथले तटीय जल, बंदरगाहों और भीड़भाड़ वाले तटीय क्षेत्रों में शांत और सटीक गश्त के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है,
- हथियार और सेंसर: उन्नत स्वदेशी सोनार, हल्के टॉरपीडो, पनडुब्बी-रोधी रॉकेट और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता से लैस है,
- प्रणोदन: अत्याधुनिक वाटरजेट प्रणोदन का इस्तेमाल करता है, जिससे इसे तट के पास चलने के लिए जरूरी फुर्ती और कम गहराई मिलती है,
- मेक इन इंडिया: 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू MSMEs और स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देता है,
- क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला: व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में विरोधी नौसेनाओं द्वारा पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियों की बढ़ती तैनाती का जवाब देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति है,
- तटीय कमजोरियों को दूर करना: उथले पानी और महाद्वीपीय शेल्फ में गहन गश्त करके यह शत्रु पनडुब्बियों, ड्रोन और गुप्त अभियानों को भारत की समुद्री सीमाओं और अहम नौसैनिक अड्डों तक पहुंचने से रोकता है,
- रणनीतिक निवारण: कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के बीच बंटे 16-जहाजों वाले बड़े ASW-SWC कार्यक्रम का हिस्सा होने के नाते, INS मलवन भारतीय नौसेना की लगातार निगरानी को मजबूत करता है और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है,