मछलियों को लगी ड्रग्स की लत! समंदर के पानी में आखिर ऐसा क्या मिल गया? रिपोर्ट ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

Marine Life Threat: दुनिया भर में नशे की बढ़ती लत अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रही. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने खुलासा किया है कि कोकीन जैसे ड्रग्स के अवशेष समुद्र, नदियों और झीलों तक पहुंचकर मछलियों और समुद्री जीवों के व्यवहार को बदल रहे हैं.

स्वीडन की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक संस्थान के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक, इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रग्स के रासायनिक अवशेष पानी में घुलकर लंबे समय तक सक्रिय बने रहते हैं. यही वजह है कि अब समुद्री जीवों पर भी इनका असर दिखाई देने लगा है.

महासागरों में बढ़ रहा जहरीला कचरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के महासागर पहले से ही भारी प्रदूषण का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, समुद्रों में खरबों टन कचरा मौजूद है और हर साल करोड़ों टन नया कचरा इसमें जुड़ रहा है. इस कचरे में दवाइयों के अवशेष, औद्योगिक केमिकल और नशीले पदार्थों के अंश शामिल हैं. इन जहरीले तत्वों का असर व्हेल, शार्क और छोटी मछलियों समेत पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ रहा है.

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कोकीन का केमिकल पानी में बना रहता है सक्रिय

विशेषज्ञों के मुताबिक, इंसान के शरीर में कोकीन का असर कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन इसका एक रासायनिक तत्व बेंजॉइलेकोगोनिन लंबे समय तक पानी में मौजूद रहता है.

यही केमिकल नदियों और झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच रहा है. लैब परीक्षणों में पाया गया कि जिन जल स्रोतों में इस केमिकल की मात्रा ज्यादा थी, वहां की मछलियां सामान्य से ज्यादा तेज तैर रही थीं और उनका व्यवहार असामान्य हो गया था.

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वैज्ञानिकों ने सैल्मन मछलियों पर किया प्रयोग

रिसर्च टीम ने स्वीडन की वेटर्न झील में 105 किशोर सैल्मन मछलियों पर अध्ययन किया.

मछलियों को तीन समूहों में बांटा गया

1. पहले समूह को कोकीन दिया गया

2. दूसरे को बेंजॉइलेकोगोनिन

3. तीसरे समूह को कोई रसायन नहीं दिया गया

इसके बाद सभी मछलियों पर ट्रैकिंग टैग लगाकर उन्हें झील में छोड़ दिया गया.

मछलियों का व्यवहार बदल गया

दो महीने तक चले अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन मछलियों को ड्रग्स से जुड़े केमिकल मिले थे, वे सामान्य मछलियों की तुलना में कहीं ज्यादा दूरी तक भटकती रहीं. बेंजॉइलेकोगोनिन वाली मछलियां हर हफ्ते सामान्य मछलियों से लगभग 1.9 गुना ज्यादा दूरी तय कर रही थीं. कुछ मछलियां करीब 32 किलोमीटर दूर तक पहुंच गईं. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव उनके प्राकृतिक व्यवहार में गंभीर हस्तक्षेप का संकेत है.

पूरे इकोसिस्टम पर खतरा

वैज्ञानिकों को चिंता है कि अगर समुद्री जीवों का व्यवहार इसी तरह बदलता रहा तो इसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ सकता है. सैल्मन जैसी मछलियां दुनिया भर में ओमेगा-3 फैटी एसिड का बड़ा स्रोत मानी जाती हैं और बड़े पैमाने पर इंसानों द्वारा खाई जाती हैं. अगर इन मछलियों के शरीर में जहरीले केमिकल जमा होते रहे, तो भविष्य में इसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.

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अभी और रिसर्च की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि इन रसायनों से मछलियों की मौत का खतरा कितना बढ़ता है या उनका प्रजनन और जीवनचक्र किस हद तक प्रभावित होता है. हालांकि, शुरुआती निष्कर्षों ने वैज्ञानिक समुदाय की चिंता जरूर बढ़ा दी है. रिसर्चर्स का मानना है कि अगर समुद्रों में ड्रग्स और रासायनिक कचरे का स्तर नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में यह पूरी समुद्री जैव विविधता के लिए बड़ा संकट बन सकता है.