मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत रॉय ने कहा कि कोचीन शिपिंग यार्ड हमारे लिए रणनीतिक और सैन्य हिसाब से बेहद खास है. अगर वहां पर आए किसी जहाज पर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा है तो ये बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इसमे दो बातें हो सकती है एक किसी की शरारत हो सकती है, जिसने शरारत के तौर पर लिख दिया. दूसरा कोई ऐसा गैंग है, जो कोचीन शिपिंग यार्ड में घुस चुका है. अब सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.