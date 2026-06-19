Kochi Shipyard Security Breach: केरल के कोच्चि में एक गंभीर घटना देखने को मिली. यहां मरम्मत के लिए कोचीन शिपयार्ड पहुंचे एक जहाज के अंदर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ मिला. इसको लेकर अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शिपयार्ड प्रशासन ने घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है. इसको लेकर जांच की जा रही है.
कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले को लेकर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से शिकायत मिली है. इसके बाद से ही जांच शुरू कर दी गई है. कमिश्नर ने कहा है कि फिलहाल मामले को लेकर जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.
मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत रॉय ने कहा कि कोचीन शिपिंग यार्ड हमारे लिए रणनीतिक और सैन्य हिसाब से बेहद खास है. अगर वहां पर आए किसी जहाज पर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा है तो ये बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इसमे दो बातें हो सकती है एक किसी की शरारत हो सकती है, जिसने शरारत के तौर पर लिख दिया. दूसरा कोई ऐसा गैंग है, जो कोचीन शिपिंग यार्ड में घुस चुका है. अब सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है.
बताया जा रहा है कि लगभग 10 दिन पहले जहाज का रखरखराव कर रहे कुछ कर्मचारियों की इस पर नजर पड़ी. उन्होंने देखा कि किसी नुकीली चीज के इस्तेमाल से यह मैसेज लिखा हुआ था. इसमें जहाज के अंदरूनी दीवार को खुरेंचा गया था. मामले को लेकर पुलिस ने जहाज का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं. इसके साथ ही जहाज के रजिस्टर समेत कई रिकॉर्ड्स की भी गहनता से जांच की जा रही है.
बता दें कि सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर कोचीन शिपयार्ड पहले भी चर्चा में रहा है. इससे पहले इंडीजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के निर्माण के दौरान उससे संबंधित कंप्यूटर टूल्स के चोरी होने का मामला सामने आया था. जांच एजेंसियों ने इस मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. इसके अलावा कई एजेंसियों की ओर से शिपयार्ड में काम कर चुके कुछ लोगों को जासूसी के मामलों में भी गिरफ्तार किया गया है. इन घटनाओं के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार खासत सतर्कता बरती जाती रही है.