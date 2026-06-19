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'यह बेहद गंभीर विषय है...' भारतीय जहाज पर लिखे 'आई लव पाकिस्तान' को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट ने जताई चिंता, शिपिंग यार्ड में कौनसे गैंग ने मारी एंट्री?

I Love Pakistan Message On Vessel: कोचीन शिपयार्ड में मरम्मत के लिए पहुंचे एक जहाज पर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा मिलने से हड़कंप मच गया. इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 19, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:17 PM IST
'यह बेहद गंभीर विषय है...' भारतीय जहाज पर लिखे 'आई लव पाकिस्तान' को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट ने जताई चिंता, शिपिंग यार्ड में कौनसे गैंग ने मारी एंट्री?

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