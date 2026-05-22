19 मिलियन फॉलोअर्स पर घर में खौफ का साया! आखिर क्यों डर रहे हैं 'कॉकरोच जनता पार्टी' के फाउंडर के माता-पिता?

Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke का सोशल मीडिया अभियान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. हालांकि, उनके माता-पिता को डर है कि राजनीतिक कंटेंट के कारण वह कानूनी मुश्किलों या गिरफ्तारी का सामना कर सकते हैं. युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित यह मंच सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि इसका X अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नया अकाउंट भी शुरू किया गया.
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Abhijeet Dipke: सोशल मीडिया की ताकत कब किस आम इंसान को रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बना दे और कब उसके परिवार की रातों की नींद उड़ा दे, इसका सबसे ताजा और अनोखा उदाहरण है 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) है. बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम की कमियों पर तीखा व्यंग्य (Satire) कसने वाला यह डिजिटल प्लेटफॉर्म इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन इस वायरल ट्रेंड के पीछे छिपे असली चेहरे यानी अभिजीत दिपके के माता-पिता आज अपने बेटे की इस सफलता से खुश होने के बजाय खौफ के साए में जी रहे हैं. आइए जानते हैं कि एक बेबाक डिजिटल आंदोलन को जन्म देने वाले इस लड़के की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्यों इसके परिवार की रातों की नींद उड़ चुकी है...
अभिजीत के माता-पिता भगवान दिपके और अनीता दिपके के अनुसार, अभिजीत ने उच्च शिक्षा के लिए पुणे जाने से पहले छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी. उसकी मां ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभिजीत के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही थी, जिसके बाद उसने अपना रास्ता बदला और मास मीडिया व पत्रकारिता (Journalism) की ओर रुख कर लिया.
बाद में, पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए वह विदेश चला गया, क्योंकि उसकी बहन पहले से ही वहां रह रही थी. पिता भगवान दिपके चाहते थे कि उनका बेटा इस राजनीतिक पचड़े में पड़ने के बजाय पुणे या दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में एक सुरक्षित और रेगुलर नौकरी कर ले.
अभिजीत के माता-पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा इंटरनेट की दुनिया में क्या बड़ा खेल कर रहा है. उन्हें 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बारे में सबसे पहले अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पता चला. मां अनीता के अनुसार, उनके एक पोते ने उन्हें दिखाया कि सोशल मीडिया पर अभिजीत के फॉलोअर्स देश के कई जाने-माने लोगों और बड़े नेताओं से भी ज्यादा हैं. इससे पहले अभिजीत आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ भी काम कर चुका था, तब भी उसकी मां ने उसे टोकते हुए कहा था कि उनके परिवार का राजनीति का कोई लेना-देना नहीं है और उसे चुपचाप नौकरी पर ध्यान देना चाहिए.
अभिजीत को मिली इस अचानक और जबरदस्त लोकप्रियता ने उसके माता-पिता को गहरे तनाव में डाल दिया है. पिता भगवान दिपके ने भारी मन से माना कि इस डिजिटल आंदोलन ने उनकी रातों की नींद छीन ली है. उसकी मां अनीता ने भी साफ कर दिया कि मुझे नहीं पता कि वह हमारी बात सुनेगा या नहीं, लेकिन मैं इस मामले में उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी. मुझे उसकी सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही है.
इस अतरंगी पार्टी की शुरुआत देश की सबसे बड़ी अदालत के एक विवाद से जुड़ी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक वकील को 'सीनियर' का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत में आने वाले लोगों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें कथित तौर पर 'परजीवी' (Parasites) और 'कॉकरोच' कह दिया था. हालांकि, बाद में मुख्य न्यायाधीश ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उनकी टिप्पणी सिर्फ 'फर्जी डिग्री धारकों' के लिए थी. लेकिन तब तक इंटरनेट की दुनिया के उस्ताद अभिजीत दिपके को अपना नया आइडिया मिल चुका था. उन्होंने तुरंत 'कॉकरोच जनता पार्टी' (चुनाव चिह्न - कॉकरोच) की नींव रख दी.
अभिजीत ने खुद इस डिजिटल आंदोलन को 'बेरोजगार लोगों की आवाज' नाम दिया था. यह प्लेटफॉर्म मीम्स, व्यंग्यात्मक घोषणापत्रों और नकली चुनावी अभियानों के जरिए देश के युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों जैसे बेरोजगारी, परीक्षाओं के पेपर लीक होना और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को बेहद मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में उठाता है. हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को तब बड़ा झटका लगा जब एक कानूनी आदेश के बाद भारत में इसके ऑफिशियल 'X' अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया. लेकिन सिस्टम की इस पाबंदी के आगे झुकने के बजाय, अभिजीत ने कुछ ही घंटों के भीतर 'Cockroach Is Back' (कॉकरोच वापस आ गया है) नाम से एक नया अकाउंट बनाकर ऐलान कर दिया कि यह डिजिटल जंग अभी रुकने वाली नहीं है.
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