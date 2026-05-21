11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद; क्यों लिया गया ये एक्शन?

CJP Account Ban: भारत के सीजेआई के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर बड़ा एक्शन हुआ है. भारत में CJP का एक्स हैंडल बंद कर दिया गया है. पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं.

इससे पहले सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है. उनका दावा है कि जब अकाउंट हैक नहीं हो सका, तो इसको बंद कर दिया गया है. बता दें कि दोपहर के बाद सीजेपी का एक्स अकाउंड भारत में बैन हुआ है.

सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर लोगों ने किया फॉलो

बताया जा रहा है कि कॉक्रोच जनता पार्टी ने केवल कुछ दिनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटा लिए थे. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि केवल इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पहुंच गए हैं.

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माना जा रहा है कि CJP की ओर से एक व्यग्यात्मक और सोशल मीडिया आधारित अभियान शुरू किया गया था. इसके संस्थापक अभिजीत दीमके हैं, जिन्होंने यूएस की Boston University से पढ़ाई की है. हाल में ही उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि युवाओं की सभी समस्याओं और उनकी स्वतंत्रता और मौजूदा राजनीतिक विमर्श को लेकर नारजगी के कारण बनी पार्टी है.

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AAP से भी जुड़ा अभिजीत का नाम

बता दें कि अभिजीत दीपके का नाम आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह साल 2020 से 2023 तक आप के सोशल मीडिया हैंडल और कम्युनिकेशन के कामों में सक्रिय रहे हैं. हालांकि, दीपके का दावा है कि वह वर्तमान में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हैं, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं.

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