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Hindi Newsदेश11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद; क्यों लिया गया ये एक्शन?

11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद; क्यों लिया गया ये एक्शन?

भारत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है. इससे पहले सोशल मीजिया पर इस अकाउंट को लेकर काफी चर्चा की जा रही थी. भारत के सीजेआई के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर इस पार्टी को बनाया गया था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 04:02 PM IST
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11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद; क्यों लिया गया ये एक्शन?

CJP Account Ban: भारत के सीजेआई के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर बनाई गई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर बड़ा एक्शन हुआ है. भारत में CJP का एक्स हैंडल बंद कर दिया गया है. पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं. 

इससे पहले सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई है. उनका दावा है कि जब अकाउंट हैक नहीं हो सका, तो इसको बंद कर दिया गया है. बता दें कि दोपहर के बाद सीजेपी का एक्स अकाउंड भारत में बैन हुआ है. 

सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर लोगों ने किया फॉलो 

बताया जा रहा है कि कॉक्रोच जनता पार्टी ने केवल कुछ दिनों में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटा लिए थे. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि केवल इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पहुंच गए हैं. 

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माना जा रहा है कि CJP की ओर से एक व्यग्यात्मक और सोशल मीडिया आधारित अभियान शुरू किया गया था. इसके संस्थापक अभिजीत दीमके हैं, जिन्होंने यूएस की Boston University से पढ़ाई की है. हाल में ही उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि युवाओं की सभी समस्याओं और उनकी स्वतंत्रता और मौजूदा राजनीतिक विमर्श को लेकर नारजगी के कारण बनी पार्टी है. 

यह भी पढ़ें: Cockroach Janta Party: सत्ता की दौड़ या कॉमेडी शो? दुनिया की सबसे अजीब नाम वाली राजनीतिक पार्टियां, नाम सुनते ही छूट जाएगी हंसी

AAP से भी जुड़ा अभिजीत का नाम 

बता दें कि अभिजीत दीपके का नाम आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह साल 2020 से 2023 तक आप के सोशल मीडिया हैंडल और कम्युनिकेशन के कामों में सक्रिय रहे हैं. हालांकि, दीपके का दावा है कि वह वर्तमान में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हैं, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Hamza Burhan killed: पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान PoK में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर की हत्या

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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