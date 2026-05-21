Advertisement
trendingNow13224527
Hindi Newsदेशलॉन्च के 4 दिन में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर बीजेपी को छोड़ा पीछे.... राजनीतिक पार्टियों को कैसे टक्कर दे रही GenZ की कॉकरोच जनता पार्टी?

लॉन्च के 4 दिन में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर बीजेपी को छोड़ा पीछे.... राजनीतिक पार्टियों को कैसे टक्कर दे रही GenZ की कॉकरोच जनता पार्टी?

Cockroach Janta Party: युवाओं के सटायरिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आया एक सटायरिकल ऑनलाइन कैंपेन अब देश की की सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं में से एक बन गया है.  इंस्टाग्राम पर इस पॉलिटिकल पेज के 11 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. 

Written By  Amit Bhardwaj|Last Updated: May 21, 2026, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लॉन्च के 4 दिन में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर बीजेपी को छोड़ा पीछे.... राजनीतिक पार्टियों को कैसे टक्कर दे रही GenZ की कॉकरोच जनता पार्टी?

Cockroach Janta Party: खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाला एक सटायरिकल ऑनलाइन कैंपेन तेजी से इंस्टाग्राम पर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं में से एक बन गया है, जिसके लॉन्च के कुछ ही दिनों में 11 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और इसने BJP की ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रेजेंस को पीछे छोड़ दिया. प्लेटफॉर्म पर दिख रहे आंकड़ों के अनुसार, पार्टी हैंडल से चलने वाले इस अकाउंट ने 20 मई को 9 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी तुलना में, BJP के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी करीब 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के अकाउंटपर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. 

कैसे शुरू हुई मूवमेंट 

यह कैंपेन सबसे पहले 16 मई को युवाओं के सटायरिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आया था, जो कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई बातों पर रिएक्शन था. एक दिन बाद, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया, जब यह मूवमेंट 'X' पर पहले ही पॉपुलर हो चुका था. खुद को युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट बताते हुए, इस प्लेटफॉर्म ने बेरोज़गारी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और पेपर लीक विवाद जैसे मुद्दों पर अधिक फोकस किया है, ये ऐसे विषय हैं जो युवा सोशल मीडिया यूज़र्स के साथ काफी जुड़े हुए हैं. लॉन्च के कुछ ही समय बाद अकाउंट में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई, खबर है कि सिर्फ 78 घंटों में 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए और फिर चार दिनों में 9 मिलियन से अधिक हो गए. 

राजनीतिक पार्टियों से आगे

अब तक सिर्फ 56 पोस्ट होने के बावजूद, यह अकाउंट फॉलोअर्स की संख्या में कई जाने-माने राजनीतिक संगठनों से आगे निकल गया है. इसके उलट, BJP के इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 18,000 से अधिक पोस्ट शेयर किए जा चुके हैं. इस पेज ने इंस्टाग्राम पर BJP को पछाड़ने का जश्न भी मनाया और पॉलिटिकल संस्थाओं को टारगेट करते हुए एक मैसेज दिया. इस माइलस्टोन को मार्क करते हुए अकाउंट ने पोस्ट किया,' युवाओं की ताकत को कम मत समझो.'

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार को टक्कर देगी कॉकरोच जनता पार्टी? 

एक और पोस्ट में, पेज ने BJP की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत का मजाक उड़ाते हुए लिखा,' उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी.' रूलिंग पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोइंग को पार करने के बाद. यह मूवमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से बढ़ा है. 'X' पर, जहां यह सटायरिकल कैंपेन शुरू में एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, 21 मई तक इस अकाउंट के 165.5K फॉलोअर्स हो गए हैं. 1980 में बनी BJP, प्राइमरी मेंबरशिप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जिसके दुनिया भर में 140 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं. यह अभी केंद्र में PM मोदी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार को लगातार तीसरे टर्म के लिए लीड कर रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Amit Bhardwaj

TAGS

Cockroach Janta Party

Trending news

4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
Cockroach Janta Party
4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
Monsoon 2026
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
india
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
Tamil Nadu
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Bengal Falta Assembly Election Live: 'लोगों की शांति के लिए हट रहा हूं...,' वोटिंग के बीच रेस से बाहर TMC के जहांगीर खान
Falta Assembly Seat Voting Live
Bengal Falta Assembly Election Live: 'लोगों की शांति के लिए हट रहा हूं...,' वोटिंग के बीच रेस से बाहर TMC के जहांगीर खान