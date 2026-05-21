लॉन्च के 4 दिन में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर बीजेपी को छोड़ा पीछे.... राजनीतिक पार्टियों को कैसे टक्कर दे रही GenZ की कॉकरोच जनता पार्टी?

Cockroach Janta Party: खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहने वाला एक सटायरिकल ऑनलाइन कैंपेन तेजी से इंस्टाग्राम पर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं में से एक बन गया है, जिसके लॉन्च के कुछ ही दिनों में 11 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और इसने BJP की ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रेजेंस को पीछे छोड़ दिया. प्लेटफॉर्म पर दिख रहे आंकड़ों के अनुसार, पार्टी हैंडल से चलने वाले इस अकाउंट ने 20 मई को 9 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है. इसकी तुलना में, BJP के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी करीब 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के अकाउंटपर करीब 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कैसे शुरू हुई मूवमेंट

यह कैंपेन सबसे पहले 16 मई को युवाओं के सटायरिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आया था, जो कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई बातों पर रिएक्शन था. एक दिन बाद, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया, जब यह मूवमेंट 'X' पर पहले ही पॉपुलर हो चुका था. खुद को युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट बताते हुए, इस प्लेटफॉर्म ने बेरोज़गारी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और पेपर लीक विवाद जैसे मुद्दों पर अधिक फोकस किया है, ये ऐसे विषय हैं जो युवा सोशल मीडिया यूज़र्स के साथ काफी जुड़े हुए हैं. लॉन्च के कुछ ही समय बाद अकाउंट में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई, खबर है कि सिर्फ 78 घंटों में 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए और फिर चार दिनों में 9 मिलियन से अधिक हो गए.

राजनीतिक पार्टियों से आगे

अब तक सिर्फ 56 पोस्ट होने के बावजूद, यह अकाउंट फॉलोअर्स की संख्या में कई जाने-माने राजनीतिक संगठनों से आगे निकल गया है. इसके उलट, BJP के इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 18,000 से अधिक पोस्ट शेयर किए जा चुके हैं. इस पेज ने इंस्टाग्राम पर BJP को पछाड़ने का जश्न भी मनाया और पॉलिटिकल संस्थाओं को टारगेट करते हुए एक मैसेज दिया. इस माइलस्टोन को मार्क करते हुए अकाउंट ने पोस्ट किया,' युवाओं की ताकत को कम मत समझो.'

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सरकार को टक्कर देगी कॉकरोच जनता पार्टी?

एक और पोस्ट में, पेज ने BJP की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत का मजाक उड़ाते हुए लिखा,' उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी.' रूलिंग पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोइंग को पार करने के बाद. यह मूवमेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से बढ़ा है. 'X' पर, जहां यह सटायरिकल कैंपेन शुरू में एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, 21 मई तक इस अकाउंट के 165.5K फॉलोअर्स हो गए हैं. 1980 में बनी BJP, प्राइमरी मेंबरशिप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जिसके दुनिया भर में 140 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं. यह अभी केंद्र में PM मोदी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार को लगातार तीसरे टर्म के लिए लीड कर रही है.