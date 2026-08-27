'Cold Drink Tax': UK के मुकाबले भारत के फैंटा में एक तिहाई चीनी क्यों? एक्सपर्ट ने बताई इसके पीछे की असली वजह

भारत में बिकने वाले पैक्ड फूड और कोल्डड्रिंक प्रोडक्ट्स एक बार फिर से जांच के दायरे में आ गए हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि UK में बिकने वाली फैंटा में भारत में मिलने वाली फैंटा के मुकाबले काफी कम चीनी मिलाई जाती है. प्रोडक्ट बनाने के तरीके में इस अंतर ने देश में फूड लेबलिंग के नियमों पर नई बहस छेड़ दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) की आलोचना की थी. यह आलोचना ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट के सामने चेतावनी वाले लेबल लगाने के मुद्दे पर की गई थी.
फूड सेफ्टी एजुकेटर उर्वशी अग्रवाल के मुताबिक, फैंटा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में भारत और UK के बीच यह अंतर चीनी पर टैक्स और रेगुलेटरी माहौल जैसे कारणों से भी है. अग्रवाल ने NDTV Profit से बातचीत करते हुए बताया कि UK में सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने ड्रिंक प्रोडक्ट्स में चीनी की मात्रा कम रखने का एक फाइनेंशियल फायदा (incentive) है.
A can of Fanta sold in London contains 63 calories. In India, the same drink contains three times as much sugar. It also has artificial dye — requiring prominent health warnings in Europe — but in India, the colorant’s presence is noted merely in small print on the back of the… pic.twitter.com/zJDYO3vyiT
— Reuters (@Reuters) August 25, 2026
उर्वशी अग्रवाल ने फैंटा में यूके और भारत में चीनी के मुद्दे पर समझाते हुए कहा, 'UK में कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स है. इसलिए मैन्युफैक्चरर कोल्ड ड्रिंक में जितनी ज्यादा चीनी मिलाता है, उसे उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है. इसलिए मैन्युफैक्चरर के लिए कम चीनी मिलाने का एक फाइनेंशियल फायदा है, जो भारत में नहीं है.' अग्रवाल ने किफायती होने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि भले ही कई ब्रांड बेहतर सामग्री और साफ-सुथरे लेबल (cleaner labels) के साथ आ रहे हैं, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों को नहीं खरीद सकता.
इस सप्ताह की शुरुआत में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि UK में बिकने वाले फैंटा के एक कैन में 63 कैलोरी होती है, जबकि उसी ब्रांड में तीन गुना ज्यादा चीनी होती है. इसमें आर्टिफिशियल डाई भी होती है, जिसके बारे में बोतल के पीछे छोटे अक्षरों में लिखा होता है. यूरोप में, फूड प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल डाई होने पर साफ तौर पर हेल्थ वॉर्निंग देनी जरूरी होती है.
सिर्फ फैंटा जैसे प्रोडक्ट पर ही भारत और यूके में बहस नहीं हो रही है, बल्कि इन दोनों देशों में मैगी जैसे प्रोडक्ट्स की सामग्री में भी अंतर है. ब्रिटेन में बिकने वाले मैगी के कई वर्शन में सूरजमुखी के तेल (sunflower oil) का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में इस प्रोडक्ट के सभी वर्शन पाम ऑयल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. भारत में बिकने वाले पैकेट पर ज्यादा नमक होने के बारे में कोई चेतावनी नहीं होती है.
रॉयटर्स के मुताबिक, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों ने लंबे समय से भारत में पैक्ड प्रोडक्ट्स के सामने न्यूट्रिशनल वॉर्निंग को अनिवार्य बनाने की कोशिशों का विरोध किया है. इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत के पैकेज्ड फूड और बेवरेज मार्केट (जिसकी कीमत $100 बिलियन से ज्यादा है) में बनने वाले लगभग 80% प्रोडक्ट्स को फैट, शुगर और नमक के मामले में 'हाई' माना जा सकता है. 2017 से, भारतीय रेगुलेटर्स ने प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए साफ तौर पर दिखने वाली कलर-कोडेड वॉर्निंग और रेटिंग का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, प्रोड्यूसर्स के लिए पैकेजिंग के पीछे सिर्फ बेसिक न्यूट्रिशनल जानकारी और इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट देना जरूरी है.