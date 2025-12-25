Advertisement
trendingNow13052663
Hindi Newsदेशघने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, क्या बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, क्या बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

दिसंबर का आखिरी हफ्ता यानी उत्तर भारतीयों के लिए सर्दी का पीक सीजन. इस समय कुछ इलाके घने कोहरे में गायब है तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पलूशन से ग्रसित हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने कश्मीर से लेकर बिहार, एमपी और बंगाल के लिए अलर्ट जारी किया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, क्या बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

2025 के आखिरी हफ्ते में मौसम बदलने वाला है. दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ घंटों में तेज हवा के चलते कोहरे भले छंटे हो लेकिन पूरे उत्तर भारत में ठंड अभी बढ़ने वाली है. साल के आखिरी हफ्ते को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 तक बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 तक, जम्मू के अलग-अलग इलाकों में 27 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है. बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर असम के कुछ इलाकों में 29 तक, पश्चिम बंगाल और पूर्वी एमपी में 26 तक, पूर्वोत्तर भारत में 26 तक और बिहार में 26 से 28 दिसंबर के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं. 

उत्तराखंड में 26 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर कोल्ड डे से लेकर भीषण कोल्ड डे (शीत दिवस) की स्थिति रहने की संभावना है. बिहार के अलग-अलग इलाकों में 28 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की बहुत संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर 2025 को शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है. 

24 घंटे में गिरने वाला है पारा

Add Zee News as a Preferred Source

- उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है. उसके बाद अगले पांच दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. 
- पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आने की बहुत संभावना है. उसके बाद अगले चार दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. 
- उत्तर-पूर्वी भारत में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद अगले पांच दिनों में यानी 26 दिसंबर के बाद 3-4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है. 
- देश के बाकी हिस्सों में अगले एक हफ्ते के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. 

- स्काईमेट एजेंसी की मानें तो कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखेगा. 25 दिसंबर के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में भी तापमान में गिरावट हो सकती है. अगला वेस्टर्न डिस्टरबेंस 27 या 28 दिसंबर के आसपास आने की संभावना है. 

मौसम की चेतावनी

मौसम विभाग ने सावधान किया है कि घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए लेह-लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बिहार, ओडिशा, बंगाल और पूर्वी एमपी में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है. 25-26 दिसंबर को यही स्थिति बनी रहेगी. शीत लहर के हिसाब से देखें 25 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों अलर्ट रहना है. उत्तराखंड, यूपी और बिहार में 25-26 को कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है. 

पढ़ें: ज्योतिषी बता रहे हैं मौसम की भविष्‍यवाणी, सुनकर कानों से निकलेगा धुआं! 

28 तारीख को पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. घना कोहरा छाया रहेगा. बिहार में कोल्ड डे रह सकता है. 29-30 को भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहने वाली है. मौसम विभाग ने बारिश की संभावना नहीं जताई है. इतना जरूर कहा है कि गरज के साथ बिजली और तेज हवा 27, 28 और 29 को अंडमान निकोबार द्वीप में देखने को मिल सकता है. इस कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

All India Weather update

Trending news

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत