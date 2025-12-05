हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री; बर्फबारी ने बदली मौसम की तस्वीर

IMD India Weather Update: भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और बर्फबारी की संभावना है. साथ ही पंजाब, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी हो चुकी है, इतना ही नहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.
Trending Photos
IMD India Weather Update: भारत में 2 से 3 दिनों के भीतर सर्दी की लहर तेजी से बढ़ी है, साथ ही मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के लिए ठंड और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. इसके अलावा उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है.
कश्मीर घाटी में बहुत ठंड
कश्मीर घाटी में सर्दी ने तांडव मचा रखा है. श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. दिन का तापमान करीब 12.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. IMD के अनुसार दिसंबर की शुरुआत में तापमान और गिर सकता है, खासकर रात में ठंड बहुत तेज रहेगी और सुबह को धुंध भी छा सकती है.
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हो सकती है. इतना ही नहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चम्बा और कांगड़ा में शुक्रवार को बर्फ गिर सकती है. जो ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. साथ ही ताबो में तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस और कुकुमसेरी में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम के साफ होने की बात करें तो शनिवार को इसकी संभावना है.
उत्तर भारत के मैदानों में ठंड और कोल्ड वेव
उत्तर भारतीय मैदानों में तापमान सामान्य से बहुत नीचे है. पंजाब के आठ जिलों में कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. आदमपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि फरिदकोट में 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इन राज्यों में हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना है.
पूर्वी भारत में झारखंड
झारखंड के गरहवा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहर्दगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी है. गुमला में तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस और दाल्टनगंज में 8.6 डिग्री सेल्सियस तक था, आने वाले दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में धुंध
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो असम और मेघालय में 5 से 9 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 और 6 दिसंबर को कोहरा रह सकता है.
राष्ट्रीय मौसम का हाल
IMD का अनुमान है कि हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियों के कारण आने वाले दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है. वहीं दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहेगा और कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग ने नागरिकों से विशेष सावधानी रखने की अपील की है, खासकर सुबह और शाम के समय बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.