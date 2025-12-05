Advertisement
trendingNow13029590
Hindi Newsदेश

हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री; बर्फबारी ने बदली मौसम की तस्वीर

IMD India Weather Update: भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और बर्फबारी की संभावना है. साथ ही पंजाब, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी हो चुकी है, इतना ही नहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नागरिकों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री; बर्फबारी ने बदली मौसम की तस्वीर

IMD India Weather Update: भारत में 2 से 3 दिनों के भीतर सर्दी की लहर तेजी से बढ़ी है, साथ ही मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के लिए ठंड और कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. इसके अलावा उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है.

कश्मीर घाटी में बहुत ठंड
कश्मीर घाटी में सर्दी ने तांडव मचा रखा है. श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.  दिन का तापमान करीब 12.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. IMD के अनुसार दिसंबर की शुरुआत में तापमान और गिर सकता है, खासकर रात में ठंड बहुत तेज रहेगी और सुबह को धुंध भी छा सकती है.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हो सकती है. इतना ही नहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चम्बा और कांगड़ा में शुक्रवार को बर्फ गिर सकती है. जो ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. साथ ही ताबो में तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस और कुकुमसेरी में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम के साफ होने की बात करें तो शनिवार को इसकी संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर भारत के मैदानों में ठंड और कोल्ड वेव
उत्तर भारतीय मैदानों में तापमान सामान्य से बहुत नीचे है. पंजाब के आठ जिलों में कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. आदमपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि फरिदकोट में 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इन राज्यों में हल्की से मध्यम धुंध भी रहने की संभावना है.

पूर्वी भारत में झारखंड
झारखंड के गरहवा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहर्दगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी है. गुमला में तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस और दाल्टनगंज में 8.6 डिग्री सेल्सियस तक था, आने वाले दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में धुंध
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो असम और मेघालय में 5 से 9 दिसंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 और 6 दिसंबर को कोहरा रह सकता है.

राष्ट्रीय मौसम का हाल
IMD का अनुमान है कि हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियों के कारण आने वाले दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है. वहीं दक्षिण भारत में मौसम शुष्क रहेगा और कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. मौसम विभाग ने नागरिकों से विशेष सावधानी रखने की अपील की है, खासकर सुबह और शाम के समय बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

snowfall warningIMD Report

Trending news

रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज