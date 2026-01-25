Advertisement
trendingNow13086262
Hindi Newsदेशऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान के झूठ की बखिया, अब कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा ये खास सम्मान

ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान के झूठ की बखिया, अब कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा ये खास सम्मान

अप्रैल महीने में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला किया था. इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी. आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई थीं, जिससे देशभर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान के झूठ की बखिया, अब कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा ये खास सम्मान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दावों और झूठे प्रचार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को सम्मानित करने का ऐलान किया गया है. 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नल सोफिया को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा. मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी संभाली थी. इन प्रेस ब्रीफिंग्स में उन्होंने तथ्यों और सबूतों के साथ पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोली और भारत का पक्ष मजबूती से रखा था.

इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई और ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां साझा कर पाकिस्तान के झूठे आरोपों को उजागर किया. दोनों महिला अधिकारियों की पेशेवर और प्रभावी भूमिका की देश-विदेश में सराहना हुई है. अप्रैल महीने में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला किया था. इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी. आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई थीं, जिससे देशभर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया था.

पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी पाकिस्तान की पोल
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारतीय सेना की ओर से मीडिया को सटीक और तथ्यात्मक जानकारी देने की जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सौंपी गई थी. दोनों अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीक कार्रवाई के तहत तबाह किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तथ्यों और सबूतों के साथ भारत का पक्ष मजबूती से रखा था. उन्होंने पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को भी बेनकाब किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पोल खुल गई. उनकी पेशेवर और प्रभावशाली भूमिका की देशभर में जमकर सराहना हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?
सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सीनियर अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नल के पद पर तैनात हैं. वह संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशन में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं. वर्ष 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निभाई गई अहम भूमिका के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली. कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था. उनके पिता का नाम मोहम्मद कुरैशी और माता का नाम अमीना कुरैशी है. उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त की है. इसके बाद वह भारतीय सेना की सिग्नल कोर से जुड़ीं और विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं.

यह भी पढ़ेंः Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Colonel Sofiya Qureshioperation sindoor

Trending news

एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला? शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ; समझें समीकरण