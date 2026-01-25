ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान के झूठ की बखिया, अब कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा ये खास सम्मान

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दावों और झूठे प्रचार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को सम्मानित करने का ऐलान किया गया है. 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नल सोफिया को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा. मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी संभाली थी. इन प्रेस ब्रीफिंग्स में उन्होंने तथ्यों और सबूतों के साथ पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल खोली और भारत का पक्ष मजबूती से रखा था.

इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई और ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां साझा कर पाकिस्तान के झूठे आरोपों को उजागर किया. दोनों महिला अधिकारियों की पेशेवर और प्रभावी भूमिका की देश-विदेश में सराहना हुई है. अप्रैल महीने में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला किया था. इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी. आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई थीं, जिससे देशभर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया था.

पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी पाकिस्तान की पोल

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारतीय सेना की ओर से मीडिया को सटीक और तथ्यात्मक जानकारी देने की जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सौंपी गई थी. दोनों अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीक कार्रवाई के तहत तबाह किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तथ्यों और सबूतों के साथ भारत का पक्ष मजबूती से रखा था. उन्होंने पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को भी बेनकाब किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पोल खुल गई. उनकी पेशेवर और प्रभावशाली भूमिका की देशभर में जमकर सराहना हुई थी.

कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?

सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सीनियर अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नल के पद पर तैनात हैं. वह संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशन में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं. वर्ष 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निभाई गई अहम भूमिका के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली. कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ था. उनके पिता का नाम मोहम्मद कुरैशी और माता का नाम अमीना कुरैशी है. उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त की है. इसके बाद वह भारतीय सेना की सिग्नल कोर से जुड़ीं और विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं.

