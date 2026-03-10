War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी, स्मार्ट कुकिंग के इन तरीकों से बचा सकते हैं गैस

Commercial LPG Shortage 2026: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है. कमर्शियल LPG की सप्लाई में परेशानी और बढ़ती कीमतों के कारण भारत में रेस्टोरेंट बिजनेस के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं. ऐसे में इस संकट को देखते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने देशभर के रेस्टोरेंट्स के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है. इसका उद्देश्य कम गैस में बेहतर काम करना और इस संकट वाले समय में रेस्टोरेंट्स को पूरी तरह से बंद होने से बचाना है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अब आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट में आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकता है.

मेनू में बदलाव

गैस बचाने का सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप रेस्टोरेंट के मेनू में थोड़ा बदलाव कर दें. NRAI ने सलाह दी है कि रेस्टोरेंट ऐसे व्यंजनों को प्राथमिकता दें, जिन्हें बनाने में कम समय और कम आंच की जरूरत होती है. मेनू में बदलाव करने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्राहकों का आप पर भरोसा न टूटे, इस लिए उन्हें इस बारे में पहले से ही सूचना दे दें.

मॉडर्न अप्लायंसेज का इस्तेमाल

अगर आप गैस बचाना चाहते हैं तो पायलट फ्लेम बंद रखें, बर्तन के अनुसार सही बर्नर और ढक्कन/प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें. साथ ही साथ गैस पर पूरी कर निर्भरता छोड़ें. रेस्टोरेंट्स में इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक ग्रिल, कॉम्बी ओवन और इलेक्ट्रिक राइस कुकर जैसे मॉडर्न अप्लायंसेज का इस्तेमाल बढ़ाएं. इससे गैस के बचत के साथ-साथ काम भी तेजी से होगा.

किचन में काम करने के तरीकों में बदलाव

गैस बचाने के लिए किचन में काम करने के तरीकों में भी छोटे बदलाव किए जा सकते हैं. कुकिंग के दौरान खाली समय में बर्नर की स्मॉल फ्लेम को बंद कर दें. इसके साथ हमेशा बर्तन के साइज के हिसाब से बर्नर चुनें. ढक्कन या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, ताकि खाना जल्दी पके. बर्नर और गैस पाइपलाइन में गड़बड़ी होने से भी गैस बर्बाद होता है. ऐसे में बर्नर और गैस पाइपलाइन का नियमित जांच करवाएं, जिससे लीकेज की वजह से गैस बर्बाद न हो.

आसपास के आउटलेट्स के साथ मिलकर करें काम

कुकिंग की तैयारी और कुकिंग के समय को इस तरह मैनेज करें, जिससे नॉन-पीक घंटों में गैस का इस्तेमाल कम हो और कम-कम गैस बर्बाद हो. इसके अलावा इस मुश्किल स्थिति में आसपास के आउटलेट्स के साथ मिलकर काम करें. ग्रेवी और सॉस जैसे बेसिक आइटम को एक साथ बना लें, जिससे गैस बचाई जा सकती है.

NRAI की सरकार से अपील

रेस्टोरेंट बिजनेस के सामने आई इन चुनौतियों को देखते हुए NRAI लगातार सरकार के साथ संपर्क में है. एसोसिएशन की मांग है कि रेस्टोरेंट्स को 'Essential Supply' की श्रेणी में रखा जाए, जिससे गैस की किल्लत होने पर भी इन्हें सप्लाई मिल सके.